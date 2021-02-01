هجوم مسلح بمترو الأنفاق في بروكسل وأنباء عن وقوع إصابات

بروكسل- ذكرت وسائل اعلام بلجيكية مساء الاثنين، أن رجلا يحمل سكينا هاجم ركاب محطة مترو في بروكسل.

وقالت وسائل الاعلام إنه ووفقا للبيانات الأولية بحسب الشرطة البلجيكية ، هناك العديد من المصابين في الهجوم.

واضافت ان الشرطة البلجيكية قتلت رجل طعن عددا من الأشخاص بمحطة قطارات في بروكسل.

وبينت ان المهاجم طعن امرأة في محطة قطارات مولبينيك ببروكسل قبل أن تقتله الشرطة.

وقالت الشرطة البلجيكية انها تستبعد الإرهاب في حادث طعن بروكسل.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي.- (وكالت)