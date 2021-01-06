هدافة دوري المحترفات من دون جائزة

عمان – الغد – كشف متابعون لدوري المحترفات لكرة القدم، عن دهشتهم لغياب تتويج هدافة الدوري بانا البيطار التي سجلت 30 هدفا في الدوري، أو حتى تسليمها جائزة رمزية.

وتفاجأ نادي القادسية، بعدم تتويج هدافة الدوري، فيما تم تتويج الفريق الفائز باللقب (فريق عمان)، والفريق صاحب المركز الثاني (شباب الأردن)، وجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة (ملك شنك من نادي عمان)، فيما غاب نهائيا ذكر هدافة الدوري، في مشهد أثار تساؤلات الكثيرين من المتابعين للمشهد الكروي بالكرة النسوية.

وحاول البعض توجيه سؤال لمسؤولين في اتحاد الكرة، ليأتي الرد بغياب لجنة فنية معنية بالموضوع.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحصل فيها بانا البيطار على لقب هدافة دوري المحترفات، ولكن دون تكريم حتى الآن. –(أخبار النجوم)