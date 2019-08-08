هدايا العيد المثالية.. فقط من الشركة الكبرى Huawei

الشمولية والمثالية باختصار وإيجاز، من أهم ما يميز منتجات شركة التقنية الكبرى حيث أننا غالباً ما نجد فيها منتجاً معيناً يناسب ما نحتاجه؛ كهدية، أو الاقتناء الشخصي وغيرها أو لاستخدام معين كالألعاب الإلكترونية، التصوير، الاستخدام لفترات مطولة والعديد من الفئات الأخرى. ومن أهم النقاط التي تدعم قدرة منتجات Huawei لأن تناسب الجميع؛ القدرة الشرائية والتنوع في الأسعار وتماشيها بمثالية مع إمكانات المستخدمين.

في هذا المقال سنقدم لك أكثر المنتجات مناسبة للعيد ولأن تكون الهدية المثالية للموسم:

P30 Pro بلون الكريستال نسخة 128 جيجابايت

بلا منازع؛ يمثل الهدية المثالية للجميع لما يقدمه من مواصفات تتخطى التوقعات. يقدم الجهاز كاميرا رئيسية رباعية من نوع “لايكا” 40 ميغابيكسل وحساس SupertSpectrum، 20 ميغابيكسل بعدسة التقاط عريضة جداً و8 ميغابيكسل بعدسة تيليفوتو وخاصية SuperZoom، بالإضافة إلى كاميرا TOF تضع العالم كله بين يديك بأعلى صيغة ممكنة، فهي تقدم قدرة تقريب تصل إلى 50x وبتفاصيل دقيقة جداً، مع العديد من محسنات الالتقاط الأخرى.

أما بطارية P30 Pro بنسخة 128 جيجابايت فتأتي بسعة 4200 مللي أمبير، تمنح وقت استخدام طويل جداً في الشحنة الواحدة، مع تقنية الشحن فائق السرعة (من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط).

النسخة الجديدة من P30 Pro بلون الكريستال تأتي بمساحة تخزين داخلية مقدارها 128 جيجابايت، لتمنحك حرية تخزين كل ما ترغب به من بيانات، موسيقى، فيديوهات، صور وغيرها. وكل هذا بسعر 555 ديناراً فقط مع حزمة شراء مميزة (6 أشهر كفالة على الشاشة، سماعات Freebuds light و3 أشهر من الكفالة الإضافية).

ملك الأجهزة الذكية Mate 20 Pro

واحد من أفضل الأجهزة الذكية علي الإطلاق، بكاميرته الرئيسية الاحترافية بواقع 40، 20 و8 ميغابيكسل التي تقدم ميزات تصوير استثنائية لن تجدها في الكاميرات الأخرى، مثل: Super Macro التي تلتقط أدق التفاصيل عن بعد لا يتجاوز 2.5 سم فقط! ناهيك عن زاوية الالتقاط الواسعة جداً والكثير من الميزات الأخرى.

يمتلك Mate 20 Pro بطارية هائلة بسعة 4200 مللي أمبير ووقت استخدام طويل جداً في الشحنة الواحدة، وتقنية سوبر تشارج (من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط)، وتقنية الشحن العكسي لشحن الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي مباشرة من الجهاز.

ولزيادة القدرات الثورية لـ Mate 20 Pro تم تزويده بالمعالج الأقوى والأذكى Kirin 980، والكثير من المواصفات التي لا يمكن حصرها. يمكنك الحصول عليه الآن بـ 499 ديناراً فقط مع هدية شراء رائعة (ساعة GT من Huawei).

هدايا أخرى متنوعة ومثالية للعيد من Huawei

Y5 Prime 2018

من أكثر الأجهزة المتوسطة التي لاقت نجاحاً، وتتعتبر مثالية كهدية خلال موسم العيد2018 Y5 Prime، حيث يمتلك كاميرا قوية بقدرة 13+ 5 ميغابيكسل، ويقدم بطارية بسعة 3020 مللي أمبير وبسعر 66 ديناراً فقط!

سماعات Huawei Freelace الأنيقة والقوية

بصوت نقي جداً مع وحدة تشغيل ديناميكية قياس 9.2 ملم لتوسيع نطاق القنوات الصوتية، وميزة TPU لرفع الصوت للحد الأعلى وبطلاء تيتانيوم يضاعف القدرة حتى 3 مرات! كما أنها تأتي مدعومة بفتحة USB والفئة C وبتقنية Huawei HiPair التي وبمجرد شبكها بالهاتف ستكون جاهزة للعمل، ويمكن شحن البطاريات الثلاثة 3C المصنوعة من الليثيوم مباشرة من الهاتف عند الضرورة حتى تستمتع بتمرينك أو نشاطك كما تحب ودون القلق من نفاد البطارية.

وللوصول للمثالية؛ تأتي السماعات الرائعة مقاومة للماء، وبتنقية نقاء الكريستال الصوتية لتجربة حديث استثنائية، كما أنها عازلة لصوت الرياح، ومدعومة بمستشعر Hall Magnetic الذي يمكنه التعرف ما إذا كانت السماعة قيد الاستخدام أم لا، لتوفير أطول فترة استخدام ممكنة.

يمكنك الحصول عليها الآن مقابل 59 ديناراً فقط.

مكبرات الصوت المصغرة (ستيريو يرافقك أينما كنت)

مكبرات الصوت الأنيقة، الخفيفة وسهلة الاستخدام على الرغم من صغر حجمها ووزنها الذي لا يتعدى 101 غم وأبعادها 50 x 56 ملم. وبقدرة 3 واط أصبح بإمكانك التمتع بالموسيقى النقية كما تفضلها تماماً وبإيقاع عميق. وفي حال أردت التمتع بتجربة استماع 360 درجة؛ يمكنك أن توصل اثنتين منها بذات الوقت وتصحبها معك أينما كنت، حتى عند الاستحمام أو المشي أثناء المطر فهي بكل تأكيد مقاومة للماء!

موسيقاك النقية والصوت الرائع من المكبرات الصوتية صغيرة الحجم بسعر 25 ديناراً فقط.

يمكنك الحصول على هدايا العيد المثالية من المحلات التي تبيع منتجات Huawei أو عبر المتجر الإلكتروني:

https://huaweieshop.jo