هدف “النيران الصديقة” يثير السخرية بموقعة برشلونة وأرسنال

أبوظبي- على بُعد أقل من أسبوع واحد من بداية الموسم الكروي، يبدو أن الخط الخلفي من اللاعبين في فريق أرسنال الإنجليزي يعاني مشكلة في التواصل، بحسب خبراء رياضيين.

وليس أدل على ذلك من الخطأ الذي تسبب في هدف التعادل لبرشلونة الإسباني، بعد خطأ مشترك بين مدافع أرسنال الشاب أينسلي مايتلاند نايلز وحارس مرماه برند لينو.

69' ⚽️🎉 GOOOOOOOOOOAAL!

🎁 Maitland-Miles in his own net.#GamperFest FCB 1-1 ARS 🏆 pic.twitter.com/8P1aoItOIN

