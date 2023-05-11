هدوء حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

يسود الهدوء الحذر الحدود اللبنانية- الإسرائيلية وسط تحركات الدبابات الإسرائيلية في المواقع الأمامية عند تخوم مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفق ما أفاد مصدر امني لبناني.

وقال المصدر الأمني: إن أعمال المراقبة وتسيير الدوريات المشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل نشطت في نقاط قريبة من هذا الخط تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنعا لأي تحركات بالتزامن مع أحداث قطاع غزة.

ولفت المصدر الى ان فريقا من مراقبي الامم المتحدة، جال على الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مستقلا مروحية تابعة للفريق اللوجستي في اليونيفيل نفذت طلعات استكشافية على علو منخفض فوق همحور العديسة الغجر بوابة فاطمة.