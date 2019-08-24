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هدوء حذر في الرمثا بعد “ليلة الاحتجاجات”

منذ ساعتين
جانب من الاحتجاجات في الرمثا
جانب من الاحتجاجات في الرمثا

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أحمد التميمي

الرمثا- تشهد شوارع لواء الرمثا هدوءا حذرا بعد ليلة تخللتها احتجاجات واسعة وإغلاق للطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا على قرار الحكومة بمنع إدخال المسافر أكثر من “كروز” سجائر واحد عبر مركز حدود جابر.

ويرفض عدد من “البحارة” أي لقاء حكومي نبابي دون تنسيق مع المحتجين وتلبية جميع مطالبهم، مشيرين إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة جمرك جابر تسببت بقطع أرزاقهم.

ويؤكد “البحارة” أنهم أمضوا 5 أيام معتصمين أمام متصرفية لواء الرمثا ومركز حدود الرمثا القديم، وكان الاعتصام بشكل سلمي إلا أن الحكومة لم تحاورهم وتقف على مطالبهم، مبينين أن قرار الحكومة الأخير تسبب بأحداث الشغب في الرمثا.

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