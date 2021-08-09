هدوء مشروط على الجبهة اللبنانية

معاريف

من تل ليف رام وآخرون:

بعد إطلاق صواريخ حزب الله نحو “هار دوف” الجمعة الماضي، ساد في الأيام الأخيرة الهدوء على الحدود اللبنانية. ومع ذلك، ومع أن الحادثة الأخيرة باتت خلفنا والتوتر على طول الحدود انخفض، ولكن في إسرائيل يقدرون بأنه بسبب الفوضى في لبنان فإن الأحداث والتوترات على طول الحدود سترافقنا في الأشهر القريبة القادمة أيضا.

تعتقد أوساط جهاز الأمن بأن القرار الذي اتخذ بعدم الرد على إطلاق الصواريخ باستثناء نار المدفعية نحو مناطق مفتوحة فور الحدث، كان صحيحا في الظروف القائمة ولم يكن من الصواب الإنجرار إلى أيام قتالية مع حزب الله. فمثل هذا القرار كان سيصرف اهتمام الأسرة الدولية عن إيران وكان من شأنه أن يجر الشمال إلى تصعيد في ذروة موسم السياحة مع نهاية الإجازة الصيفية في إسرائيل. وتقول مصادر في جهاز الأمن إنه في مثل هذه المسائل المعقدة ينبغي العمل بعقل وليس بعاطفة. وبزعمها، فإن الأحاديث من جهات مختلفة بأن هذا مس بالردع الإسرائيلي لا تقرأ الصورة الكاملة ولا تشخص على نحو سليم مواضع ضعف حزب الله. “الرابحة الوحيدة من المواجهة على الحدود الشمالية ستكون إيران ومحظور علينا أن نخدم أهدافها”، هكذا شرحت المصادر وأضافت بأن إسرائيل ستواصل العمل ضد المنظمات الفلسطينية ولن تتردد في الهجوم في لبنان لمنع نار نحو إسرائيل.

“إذا كان حزب الله يعتقد أنه بسبب نارهم الجمعة الماضي ستمتنع إسرائيل عن الرد ولن تضرب من يحاول إطلاق النار نحوها أو لن تعمل ضده بعد إطلاق النار، فإنه مخطئ في فهم الوضع”.

هذا وتناول رئيس الوزراء نفتالي بينيت أول من أمس في جلسة الحكومة الأسبوعية أحداث نهاية الأسبوع في الشمال وقال: “في الجبهة اللبنانية توجد يقظة هامة جدا لمواطنين كثيرين في الدولة ضد حزب الله والدور الإيراني في الدولة. فمن الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة هناك فإن إيران وحزب الله يورطان المواطنين اللبنانيين في جبهة مع إسرائيل أيضا. على دولة لبنان والجيش اللبناني أن يأخذا المسؤولية عما يحصل في ساحتهما الخلفية. في هذه الحالة أيضا أقل أهمية لنا أن تكون منظمة فلسطينية هي التي أطلقت النار أو مارقون او مستقلون. دولة إسرائيل لن تقبل إطلاق النار على أراضيها”.