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“هدية غير متوقعة” من ممثّلة بيروفية لبطل الفوز ضد تشيلي!

منذ ساعتين

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ليما – وعدت الفنانة البيروفية ستيفاني كايو ، بمنح “قبلة” للاعب الذي يسجل هدف الفوز لمنتخب بلادها في مرمى تشيلي ، خلال المباراة التي ستجمعهما اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وكتبت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء في حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي( تويتر) : “أفكر جديا بمنح قبلة مع أخذ الإذن طبعا ، بالمسؤول عن الفوز على تشيلي الاربعاء”.

وأثار عرض كايو ردود فعل عديدة ، فكتب احدهم “لماذا لست لاعب كرة قدم؟” ، فيما انتقد آخر “هل تعتقدين أن أمرا مماثلا يحفز لاعب كرة قدم؟” ، حيث تعرف كايو (31 عاما) بدورها في سلسلة “كلوب دي كويرفوس” المعروضة على نيتفليكس.

وأكدت كايو على “انستغرام” أنها كانت تنوي تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها “المضيفة” البرازيل بفوزها على الأرجنتين 2-0 ، وتحمل مباراة البيرو وتشيلي معاني إضافية في ظل التوتر الدبلوماسي الكبير بين البلدين الذي يعود الى القرن التاسع عشر. (أ ف ب)

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