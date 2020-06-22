هديل صديق، عروب صبح وآخرون لمتابعة أخبار الاردن على تويتر

شادن عبد الرحمن

يوفر تويتر خاصية عرض التغريدات من نفس الدولة التي أدرجتها كبلد الإقامة عند إنشائك لحساب جديد على تويتر، وهو أيضاً يتيح لك عرض التغريدات الصادرة من حسابات قريبة منك إذا كان خيار “الموقع الجغرافي” مفعّلاً على هاتفك الذكي أثناء الاستخدام، وهذه الخيارات تساعدك حتماً على استعراض الوسومات المتصدرة (trending hashtags) والتغريدات الأحدث أو تلك الأكثر تفاعلاً مما يساعدك على متابعة الأحداث وما يتناوله المغردون والمغردات في بلدك.

ولكن ماذا إذا لم تكن في نفس البلد؟ أو لا تفضل عناء استعراض مئات التغريدات كل يومياً بحثاً عن محتوى جيد يستحق المتابعة والمشاركة؟

هذه القائمة ستسهل عليك متابعة أخبار الأردن وآخر التطورات على المستوى الاجتماعي والسياسي والشعبي.

رلى الحروب

رئيسة شبكة البرلمانيات من أجل المساواة، نائبة وصحفية وشريكة في قناة جوسات

ما يميز الحروب جرأتها في تناول القضايا السياسية دون محاباة ولا تكلف، مهتمة بمعاناة المواطنين ومتابعة شكاواهم والمطالبة بحقوقهم.

عروب صبح

الإعلامية والناشطة عروب صبح يعرفها الصغار والكبار، تعمل الآن صحفية مع إذاعة مونتي كارلو الدولية

تغرد عن السياسة والشباب ويهمها كل ما يهم المواطن الأردني، وبالإضافة إلى ذلك فهي مدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.

هديل صديق

صحفية ومعدة أخبار في قناة الجزيرة

من أوائل من يتحدثون عن قضايا تمس حقوق الأردنيين، العلاقات الأردنية-الإسرائيلية وهموم الشارع بشكل يومي. كما تهتم بتناول كل ما يستجد على القضية الفلسطينية كصفقة القرن وخطة ضم غور الأردن وأراضي من الضفة إلى إسرائيل وملف الأسرى.

محمود عدي

كاتب مهتم بعلم النفس والفلسفة وعلم الاجتماع

ينشر كتاباته على شكل “ثريد” أو سلسة تغريدات تتناول موضوعاً معينا بأسلوب شيق، يركز عدي على تفسير وشرح ظواهر ومفاهيم في علم النفس والفلسفة والاجتماع وأحياناً يتناول الأخبار والأحداث العالمية والأردنية كتناوله مؤخراً لمسألة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ومقارنتها بالعنصرية في المنطقة العربية.

علا عليوات

روائية ومدوّنة

تحدثنا علا عن كل شيء، علاقتها ببنات أختها، أحلامها، عمّان والقهوة والأحداث على الساحة الأردنية من اعتصامات وحملات مجتمعية وقضايا وأخبار، كما أنها تعلّق بشكل دائم على معظم المواضيع المهمة التي يتناولها المغردون في الأردن أو عن الأردن.

دهمة الحجايا

نشأت في البادية الأردنية، وتعلمت في مراكز محو الأمية

هذا ما كتبته دهمة الحجايا كتعريف لها على تويتروهي قد ألفت كتاباً بعنوان “دور سياسات إدارة الموارد البشرية في تحسين الأداء المؤسسي”. تمثل الحجايا قصة نجاح أردنية ملهمة تستحق المتابعة، وهي ناشطة جريئة تتحدث عن هموم المواطنين الأردنيين وتعبر عن رأيها بكل صراحة بالسياسات الحكومية.

موسى الشقيري

خبير في كرة القدم الأمريكية بحسب تعريفه عن نفسه على تويتر ولكن العديد يتابعه لتحليلاته المثيرة للاهتمام حول القضايا العالمية والمحلية واهتمامه بالمساءلة والمحاسبة حيث يقوم الشقيري بتتبع المعلومات على الانترنت وتوجيه الأسئلة للمسؤولين الأردنيين والحسابات الحكومية على تويتر.

المصدر جيل ميديا https://jeelmedia.com/