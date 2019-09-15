هذا الالتهاب يهددك بالعمى

الغد- حذر المعهد الاتحادي الألماني للأمراض المعدية من أن التهاب القرنية بالأكانثاميبا (Acanthamoeba keratitis) قد يتسبب في الإصابة بالعمى.
وأوضح المعهد الألماني كما نقلت الجزيرة أن هذا الالتهاب تسببه الأكانثاميبا، وهي إحدى الأوليات التي تعيش في المياه كالبحيرات وحمامات السباحة، وهي تهاجم القرنية عند ملامسة العين الماء الملوث بها.
وتتمثل أعراض الالتهاب في احمرار العين والشعور بألم فيها وزيادة إفرازات الدموع وتشوش الرؤية والحساسية تجاه الضوء.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب فقدان البصر.
وللوقاية من العدوى يجب غسل العين بماء نظيف، كما ينبغي الالتزام باشتراطات النظافة الخاصة بالعدسات اللاصقة، حيث ينبغي خلعها عند السباحة أو الاستحمام، مع مراعاة تنظيفها هي ووعاء الحفظ الخاص بها بانتظام بواسطة المنتجات المخصصة لهذا الغرض.