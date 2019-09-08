حياتناصحة وأسرة

هذا الالتهاب يهددك بالعمى

منذ ساعة واحدة
أعراض التهاب القرنية بالأكانثاميبا تتمثل في احمرار العين والشعور بألم بها وزيادة إفرازات الدموع

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برلين- حذر المعهد الاتحادي للأمراض المعدية من أن التهاب القرنية بالأكانثاميبا (Acanthamoeba keratitis) قد يتسبب في الإصابة بالعمى.

وأوضح المعهد الألماني أن هذا الالتهاب تسببه الأكانثاميبا، وهي إحدى الأوليات، التي تعيش في المياه كالبحيرات وحمامات السباحة، وهي تهاجم القرنية عند ملامسة العين للماء الملوث بها.

وتتمثل أعراض الالتهاب في احمرار العين والشعور بألم بها وزيادة إفرازات الدموع وتشوش الرؤية والحساسية تجاه الضوء.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب فقدان البصر.

وللوقاية من العدوى لا يجوز غسل العين بماء غير نظيف، كما ينبغي الالتزام باشتراطات النظافة الخاصة بالعدسات اللاصقة؛ حيث ينبغي خلعها عند السباحة أو الاستحمام، مع مراعاة تنظيفها هي ووعاء الحفظ الخاص بها بانتظام بواسطة المنتجات المخصصة لهذا الغرض.-(د ب ا)

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