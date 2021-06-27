هذا ليس خطأ

هآرتس

بقلم: عميره هاس – 27/6/2021

الجيش الإسرائيلي يعلم ويدرب جنوده جيدا. ضباطه يتم إبلاغهم باستمرار، وهم يقومون بإبلاغ الجنود ويجرون محادثات توجيه قبل وبعد تنفيذ أي مهمة. قتل وإصابة متظاهرين فلسطينيين لا تعتبر اخطاء. ولو أنها كانت أخطاء محددة لكانت العبر سيتم تعلمها ولكان تم وقفها منذ فترة. إطلاق النار على الفلسطينيين غير المسلحين هو جزء من التراث غير الحربي، الذي يتربى عليه أجيال من الجنود الإسرائيليين الذين هم على قناعة

بـ “بطولتهم”. التصريح بقتل وإصابة غير المسلحين يتم اعطاؤه في اطار تدريب الجنود واثناء قيامهم بدورهم كجيش الدفاع عن مشروع الاستيطان.

الجنود متمكنون بشكل جيد من السلاح والذخيرة الموجودة بحوزتهم. يعلمونهم متى يجب وقف إطلاق النار ومتى يجب الإطلاق. متى وكيف يتم التصويب على الجزء العلوي ومتى يتم التصويب على الجزء السفلي. متى وكيف يتم استخدام سلاح قاتل ومتى وكيف يتم تحويل السلاح غير القاتل إلى سلاح خطير. لذلك فان الدروس من سلوك الجيش في الأشهر الأخيرة اثناء قمع الاحتجاج ضد اقتحام مستوطني افيتار لجبل صبيح، وأراضي قرية بيتا وقرية قبلان وقرية يتما، هي:

الجنود الذين قتلوا أربعة من سكان بيتا في أربعة أيام منفصلة من المظاهرات، وأصابوا عشرات المتظاهرين بالنار الحية، كانوا ينوون أن يصيبوا بإصابات بالغة إذا لم يقتلوا. تدريبهم والسلاح الذي بحوزتهم يدللان على ذلك.

هم لم يكونوا ليطلقوا النار كي يقتلوا أو يصيبوا دون موافقة مسبقة وبأثر رجعي من قادتهم.

الجنود وقادتهم ينامون جيدا في الليل حتى بعد قتل وإصابة فلسطينيين تظاهروا ضد اقتحام عنيف لاراضيهم. وحتى زوجاتهم وآباؤهم ينامون جيدا.

الجنود يزيدون الطين بلة. فهم يقومون باقتحام مناطق زراعية مفلوحة من أجل الدفاع عن المستوطنين الغزاة. تخيلوا ماذا كان سيحدث لشرطي فلسطيني مسلح يدخل إلى كرم عنب تابع لمستوطنة بسغوت تمت زراعته على أراض تمت سرقتها من سكان البيرة.

1. من بيانات المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي حول ثلاثة من بين حوادث القتل الأخيرة في بيتا يتبين أن المتظاهرين الذين تم اطلاق النار عليهم وقتلوا لم يشكلوا أي خطر على حياة الجنود مطلقي النار و/أو المستوطنين الإسرائيليين الذين كانوا مسلحين بجانبهم. كيف عرفنا ذلك؟ في حالة واحدة وهي حالة عيسى برهم (43 سنة)، المحامي في مهنته في النيابة العامة في سلفيت والذي كان ينوي إخلاء مصابين، لا يوجد أي بيان من الناطق بلسان الجيش في ذاك اليوم حول المظاهرات وحول القتيل. وبالنسبة لزكريا حمايل، معلم اللغة العربية (26 سنة)، ومحمد حمايل، الطالب في الثانوية (16 سنة)، كتب في بيان المتحدث بلسان الجيش بأنه على علم بادعاء الفلسطينيين عن وجود قتلى. لو أن أحد الجنود شعر بأدنى قدر من الخوف على حياته أو جسده لكان الأمر قد تم تضخيمه في بيان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، والقول بصورة محددة، وليس عامة، بأن حياة الجنود كانت في خطر.

* بخصوص الضحية الرابع، احمد بني شمسة، الطالب في الثانوية ايضا، تم الادعاء بأنه ركض نحو أحد الجنود وألقى عليه جسما انفجر، “المشتبه فيه بأنه عبوة”. المتحدث بلسان الجيش لا يقول بصورة صريحة إنه كان يوجد خطر على حياة الجندي. هو ايضا لم يشر إلى ماهية هذا الجسم (هل هو مفرقعات أو زجاجة حارقة أو عبوة من انتاج محلي). ما هي المسافة بين الجندي وبينه، هل هي 20 مترا، 100 متر؟ وما هو الفرق في الارتفاع بينهما؟ الجنود يعرفون أنه مسموح لهم اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مصابين وطواقم طبية، وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المنقذين وسيارات الاسعاف التي تقوم بنقل المصابين. المتحدث بلسان الجيش قال إن هذا لم يحدث بصورة متعمدة. اسمحوا لي التشكيك في ذلك. لو أنه لم يكن أي غمز واشارات من فوق بأنه مسموح التشويش على عملية انقاذ المصابين والمس بالطواقم الطبية لما كانت هذه العمليات تكررت في أي عملية قمع لنشاطات احتجاج فلسطينية. إطلاق النار الحية على الجزء العلوي من أجسام المتظاهرين هو جزء من الإجراءات لأنه يستهدف تخويف وردع متظاهرين آخرين ووقف الاحتجاج في بيتا. ومن أجل ارضاء غزاة افيتار ويبقوا سعداء. إطلاق النار كما يتضح لا يعتبر ردع.

المتظاهرون في بيتا والقرى الأخرى هم أبطال. فهم بأجسادهم يريدون منع المزيد من التمدد وابتلاع أراضيهم. هم يعرفون أنه يوجد للجنود شيك مفتوح لازهاق حياتهم. مع ذلك، هم يواصلون التظاهر والانتشار على السلاسل الحجرية على الجبل وفي حقول الزيتون.

أبطال إيضا هم طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والمتطوعون لانقاذ المصابين.

الطوبوغرافيا هي بصورة واضحة لصالح الجنود والإسرائيليين المسلحين. هم يوجدون على أعلى قمة الجبل. المتظاهرون غير المسلحين أو المسلحين بحجارة رمزية واطارات وألعاب نارية ينزلون إلى الوادي من تلال أخرى وينتشرون على سفح الجبل، وبعد ذلك يصعدون نحو البؤرة الاستيطانية وهم مكشوفون أمام تصويب البنادق.

الجنود هم الذين يحددون المسافة بينهم وبين المتظاهرين والفرق في الارتفاع. لو أنهم أرادوا تقليص الاحتكاك ومنع الخسائر في الأرواح والمصابين في أوساط الفلسطينيين لكانوا انتشروا حول البؤرة نفسها قرب اطراف التلة المنحدرة التي يصعب تسلقها. وكان يمكنهم الوقوف في سياراتهم المحصنة في المقاطع البعيدة عن المتظاهرين الموجودين في الطرق الزراعية التي توجد بين الحقول.

الجنود يستمتعون بالإثارة. والإثارة هي أن تقوم بالقنص والإصابة.