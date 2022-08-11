هذا ما عليك فعله إذا تعرضت للدغة أفعى

تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ اليوم الخميس، معلومات مهمة وإجراءات ضرورية يجب أن يطبقها من يتعرض للدغة الأفعى.

وتشير نشرة المعهد إلى ضرورة التعامل مع كل لدغة أفعى على أنها حالة طبية طارئة، وإلى الاحتمالات الخطيرة التي قد تحدث بعد لدغة الثعبان السام، إذا تأخر العلاج والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وتوضح النشرة مدى خطورة لدغات الأفاعي، ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة لها، وأعراضها، والإسعافات الأولية لمن يتعرض للدغة أفعى، إضافة إلى مجموعة من الممارسات التي يجب الابتعاد عنها.

قد تكون لدغة الثعبان مميتة، ويجب دائمًا التعامل معها على أنها حالة طبية طارئة.

حتى لدغة ثعبان غير ضار يمكن أن تكون خطيرة، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي أو عدوى. يمكن أن تسبب لدغات الثعابين السامة مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الألم والتورم الموضعي والتشنجات والغثيان وحتى الشلل.

هل لدغات الثعابين خطيرة؟

قد تبدو الإجابة واضحة، ولكن هناك نوعان مختلفان من لدغات الثعابين. وواحد أخطر من الآخر:

– اللدغات الجافة: تحدث عندما لا يطلق الثعبان أي سم من لدغته. تظهر هذه في الغالب مع الثعابين غير السامة.

– اللدغات السامة: هذه أكثر خطورة. تحدث عندما ينقل ثعبان السم أثناء اللدغة.

الأفاعي السامة تنبعث منها السم طواعية عندما تلدغ. كما يمكنها التحكم في كمية السم التي تطلقها، وتؤدي 50 إلى 70٪ من لدغات الثعابين السامة إلى التسمم.

حتى مع وجود نوع أقل خطورة من اللدغة، يجب التعامل مع كل لدغة ثعبان على أنها حالة طبية طارئة ما لم تكن متأكدًا تمامًا من أن اللدغة جاءت من ثعبان غير سام.

أي تأخير في العلاج بعد لدغة الثعبان السام يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة، أو في أسوأ السيناريوهات، الموت.

من هو الأكثر عرضة لخطر لدغة الثعبان؟

ما يصل إلى 95٪ من لدغات الثعابين تحدث إما في البلدان الاستوائية أو النامية. يتأثر أولئك الذين يعيشون في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل خاص من لدغات الثعابين السامة، حيث لا يحصلون في كثير من الأحيان على خدمات الرعاية الصحية المناسبة أو مضادات السموم.

لدغات الأفاعي شائعة أيضًا بشكل خاص في المجتمعات الفقيرة، غالبًا في المناطق الريفية. الأشخاص الذين لديهم وظائف محددة هم أيضًا أكثر عرضة للخطر، بما في ذلك:

– العمال الزراعيون.

– الرعاة.

– الصيادون.

الأعراض:

إذا لم تكن معتادًا على الأنواع المختلفة من الثعابين ولا يمكنك التمييز بين الثعابين السامة وغير السامة، فقد يكون من الصعب معرفة كيفية الاستجابة في حالة اللدغة. تعامل دائمًا مع لدغة الثعبان كما لو كانت سامة.

إذا تعرضت أنت أو أي شخص آخر للعض من قبل ثعبان ، فستعرف على الفور. ومع ذلك ، من الممكن أن تحدث اللدغة بسرعة وأن يختفي الثعبان.

لتحديد لدغة الثعبان، ضع في اعتبارك الأعراض العامة الآتية:

– ألم في موقع اللدغة.

– صعوبة في التنفس.

– عدم وضوح الرؤية.

– خدر في الوجه والأطراف.

– احمرار أو تورم أو كدمات أو نزيف أو تقرحات حول اللدغة.

– الغثيان والقيء أو الإسهال.

– ضيق التنفس (في الحالات القصوى، قد يتوقف التنفس تمامًا).

– سرعة دقات القلب، ضعف النبض، انخفاض ضغط الدم.

– طعم معدني أو نعناع أو مطاطي في الفم.

– زيادة إفراز اللعاب والتعرق.

– ارتعاش العضلات.

الإسعافات الأولية:

يجب على الشخص اتخاذ هذه الخطوات في حال لدغة الأفعى:

– طلب العناية الطبية في أسرع وقت ممكن (بالاتصال بخدمات الطوارئ الطبية).

– محاولة الحصول على مضاد السم . كلما أمكن البدء بمضاد السم في أسرع وقت ممكن، يمكن إيقاف المضاعفات في أقرب وقت.

– لا يُنصح بقيادة السيارة بنفسك إلى المستشفى لأن الأشخاص الذين يعانون من لدغات الأفاعي يمكن أن يصابوا بالدوار أو الإغماء.

– التقاط صورة للثعبان من مسافة آمنة إن أمكن. يمكن أن يساعد التعرف على الثعبان في علاج لدغة الأفعى.

– المحافظة على الهدوء.

– طبق الإسعافات الأولية أثناء انتظار فريق الطوارىء:

1- استلقِ أو أرح نفسك.

2- قم بإزالة الساعة أو الأساور قبل أن يبدأ التورم.

3- اغسل مكان اللدغة بالماء والصابون.

4- قم بتغطية مكان اللدغة بضمادة نظيفة وجافة.

5- ضع علامة على الجزء العلوي لمكان اللدغة/ التورم على الجلد واكتب الوقت بجانبها.

لا تقم بأي مما يلي:

– لا تلتقط الثعبان أو تحاول أن تحاصره. لا تلمس ثعبانًا سامًا، ولا حتى ميتًا أو مقطوع الرأس.

– لا تنتظر ظهور الأعراض إذا تعرضت للعض، احصل على المساعدة الطبية على الفور.

– لا تستخدم عاصبة.

– لا تقم بشق الجرح بسكين أو قطعه بأي شكل من الأشكال.

– لا تحاول امتصاص السم.

– لا تضع الثلج أو تغمر الجرح في الماء.

– لا تشرب الكحول كمسكن للألم.

– لا تتناول مسكنات الألم (مثل الأسبرين، الإيبوبروفين، النابروكسين).

– لا تستخدم الصدمات الكهربائية أو العلاجات الشعبية.

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