هذه آخر تطورات الطقس نهاية الأسبوع.. وعدم استقرار جوي السبت

ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، ويميل للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات كبيرة من السحب المُتوسطة والعالية. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً. ترتفع درجات الحرارة قليلاً نهار غد الخميس، وتكون أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

أما ليل الخميس، ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت، ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام، و يستمر ظهور كميات كبيرة من السُحب المُتوسطةوالعالية، وتكون ال رياح خفيفة ومُتقلبة.

ويطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من مُعدلاتها الطبيعية بعِدة درجات نهار بعد غد الجمعة، ويكون الطقس أقل برودة من السابق في عموم مناطق المملكة، ويميل للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح مُتقلبة الاتجاه وخفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وتشير آخر مُخرجات النماذج العددية إلى تأثر المملكة تدريجيًا يوم السبت بكتلة هوائية باردة؛ لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في مُختلف مناطق المملكة.

ويُراقب كادر التنبؤات الجوية في مركز “طقس العرب” الإقليمي احتمالية نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تدريجيًا اعتباراً من يوم السبت، إذ تتزايد كميات السُحب في الأجواء وتتهيأ الفرصة لهطول زخات عشوائية من الأمطار، قد يصحبها الرعد فوق بعض المناطق.

وترتفع درجات الحرارة الليلية خلال ليل الجمعة/ السبت، لكن بالرغم من ذلك، سيكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، خصوصا أثناء ساعات الليل المُتأخرة والفجر، وتكون درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس أقل رطوبة من الليالي السابقة.

ولكن مع ليل السبت/ الأحد، يحدث انخفاض مُجدداً على درجات الحرارة الليلية مقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس بارداً ويتحول إلى شديد البرودة، لا سيما في قمم جبال الشراه ومناطق السهول الشرقية.

(طقس العرب)