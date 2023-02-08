هذه أسرار نضارة بشرة بطلة “الثمن” رزان جمال

جمالها الطبيعي وخصوصاً بشرتها المتوّهجة البيضاء، جعلها حديث الجميع على السوشيل ميديا… إنّها رزان جمال بطلة مسلسل الثمن.

هناك خطوات يمكن لأية امرأة أن تقوم بها لتحصل على نضارة البشرة تماماً مثل رزان جمال. هي طرق ونصائح بسيطة يمكن اتباعها في المنزل، هذا إلى جانب اللجوء إلى العلاجات والتقنيات الطبية.

كيفية الحصول على نضارة بشرة رزان جمال وفقاً لمجلة “جمالك”؟

قد يكون روتين العناية بالبشرة أدناه، قاعدة أساسية تعلمين بها وقد تكوني تتّبعينه. لكن إعلمي أنّ كلّ خطوة من هذه الخطوات مهمّة للغاية، ولا يمكن الإستغناء عن واحدة منها، فكل نقطة تكمّل المرحلة التالية.

1- تنظيف البشرة يومياً



إنّها القاعدة الأساسية لتحضير البشرة وجعلها نضرة ولامعة. إلجئي إلى غسول للوجه يكون مناسبك لنوع بشرتكِ، يعمل على تنظيف الوجه من العمق، تنقيّته، التخّلص من الأوساخ وإزالة الجلد الميّت، من أجل إعادة الحيوية إليه من جديد.

2- صنفرة الوجه



إن أردتِ حقاً زيادة نضارة البشرة تماماً مثل بشرة رزان جمال، فعليكِ إذاً أن تلجئي إلى صنفرة الوجه. لماذا؟ لأنّ هذه الخطوة تساعد في إزالة الجلد الميّت التي تسدّ المسامات، ترطيب البشرة من العمق وتعزيز الدورة الدموية، ممّا ينعكس إيجاباً على صحة البشرة.

بإمكانكِ اللجوء إلى التقشير بالفرك أو ما يُعرف بالتقشير الفيزيائي، وهو عبارة عن فرك البشرة بلطف بمقشر للوجه يحتوي على حبيبات سواء من السكر، الملح أو بيكربونات وغيرها التي يتم فركها بواسطة فرشاة خاصة على البشرة لتنظيفها بعمق، تنعيمها وإزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء. كما بإمكانكِ اللجوء إلى التقشير الكيميائي، وهو عبارة عن استخدام أحماض معينة من الفاكهة أو إنزيمات تعمل على تذويب الخلايا الميّتة.

3- ترطيب البشرة يومياً



لا تقومي بترطيب البشرة كلّما شعرتِ أنّها جافة فقط، بل إلجئي إلى هذه الخطوة يومياً وبشكل منتظم. إعلمي أنّه كلّما كانت البشرة رطبة، كلّما زاد توهّجها ولمعانها، وباتت نقية وخالية من أيّة مشاكل في الجلد. احرصي طبعاً على اختيار كريم مرطب مناسب لنوع بشرتكِ.

4- تطبيق واقي شمس



من بين الخطوات التي عليكِ أخذها في عين الإعتبار للحصول نضارة بشرة رزان جمال، هو حمايتها من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية من خلال تطبيق واقي الشمس. هذه الطريقة تساعد في المحافظة على صحة البشرة ونضارتها من دون أن تعي ذلك.

5- تطبيق ماسك لتفتيح الوجه



من الضروري أن تستخدمي ماسك تفتيح البشرة الذي يعمل على التخلّص من كلّ الأوساخ والرواسب، وإعادة النضارة إليها من جديد.

أيضاً من بين أنواع قناع الوجه، تجدين ذلك المستحضر اللامع Glitter Face Mask، المتميّز بحبيبات برّاقة تعمل بشكل خاص على تقشير الوجه، زيادة نضارة البشرة وجعلها متوّهجة. كما أن هذا المنتج يحتوي عادةً على حمض الهيالورونيك والغليسيرين لترطيب الجلد بشكل عميق وزيادة بريق البشرة.

6- اللجوء إلى أقنعة طبيعية



بإمكانكِ أيضاً أن تضعي ماسك طبيعي يحتوي على مكونات طبيعية، تعمل على ترطيب البشرة، تقشيرها وجعلها نضرة، لامعة ومشرقة. إليكِ في ما يلي بعض الوصفات لتحضّري واحدة منها على الأقلّ مرة إلى مرتين في الأسبوع.

خلطة للوجه من العسل: امزجي ملعقتين من العسل مع نصف حبة معصورة من الليمون لتحصلي على مزيج سائل متجانس. اغسلي وجهكِ ثمّ طبّقي المزيج على وجهكِ باستخدام قطنة.

اتركي قناع الليمون والعسل على وجهكِ لمدّة 20 دقيقة قبل غسله بالمياه الباردة لإغلاق المسام، ثمّ جفّفي وجهكِ بلطف.

قومي بهذه الخطوة الجماليّة كل صباح أو مساء مرّتين في الأسبوع، ثمّ طبّقي كريم مرطّب بعد ذلك.

خلطة للوجه من الشوفان: اخلطي ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الزبادي.

وزّعي الماسك على بشرتكِ، واتركي الخليط حتى يجف. عند إزالة الماسك، إفركي بشرتك قليلاً، وجربّيه مرة أسبوعياً.

خلطة للوجه من القرفة: امزجي ملعقة من كلّ من القرفة، الكركم وزيت الزيتون، ثم أضيفي نصف ملعقة من الملح وامزجي المكوّنات سوياً. قومي بفرك الوجه بهذا القناع لبضع دقائق، ثمّ أزيليه باستخدام المياه الفاترة.

7- اختيار مكونات منتجات العناية بالبشرة بدقة



الهيالورونيك، الفيتامين سي، الريتينول، النياسيناميد، الساليسيلك اسيد… كلّها مكوّنات Hero ستنقذ بشرتكِ من البهتان والجفاف، وستمنحها توهّجاً لا مثيل له. احرصي على استخدام مستحضرات تحتوي على واحدة من هذه المكوّنات، حتى تتمتّعي ببشرة نضرة ولامعة.

8- تدليك الوجه بالثلج

إن تنظيف الوجه بالماء البارد وتدليكه بمكعب الثلج بخفة يساعد في تقليص حجم المسام مؤقتاً، كما أنه يريح البشرة لتبدو مشرقة، خصوصاً قبل تطبيق المكياج. احرصي على تجنّب وضع مكعبات الثلج لمدة لا تتعدّى الدقيقة على منطقة واحدة، أو تمرير مكعبات الثلج بشكل مباشر على الوجه، بل ضعيها بقماش رقيق خصوصاً إذا كنتِ تعانين من بشرة حساسة. أيضاً دلّكي وجهكِ بمكعبات الثلج مرّة في اليوم؛ مساءً أو صباحاً ولا تضغطي على بشرتكِ بواسطة مكعب الثلج، بل مرّريه بكلّ خفّة.

نضارة البشرة بشرة رزان جمال مسلسل الثمنمصدر الصورة: انستقرام رزان جمال

9- ممارسة التمارين الرياضية



عند ممارسة تمارين الكارديو أو عند الركض يزداد تدفق الدم إلى وجهكِ، لهذا السبب يصبح وجهكِ أحمر اللون بعد ممارسة الرياضة.

لكن لا تفزعي من هذا الأمر لأنه يصبّ في مصلحتكِ ويزوّد بشرتكِ بالأوكسيجين اللازم لتصبح أكثر توهجاً وإشراقاً. باختصار إن الرياضة تضاعف من جمال بشرتكِ وتزيد من نضارتها ولمعانها مع مرور الوقت.

10- تناول أطعمة غنية بالفيتامينات

إن تناول مأكولات صحية وغنية بالفيتامينات، سيؤدّي إلى ترطيب البشرة، إزالة السموم منها وزيادة نضارتها. الخضار، الفاكهة، المكسّرات النيئة، السمك وغيرها، كلّها أطعمة لابدّ من تناولها بشكل منتظم.

11- شرب المياه بكميات كافية



من المهمّ جداً أن تزوّدي جسمكِ بكمية كافية من المياه لزيادة نضارة البشرة تماماً كبشرة رزان جمال. إن المياه تلعب دوراً مهمّا في تعزيز الدورة الدموية في الجسم، تحسين أداء الخلايا وتحريرها من السموم، ممّا ينقّي بشرتكِ ويجعلها نضرة.

إن كنتِ تجدين صعوبة في شرب المياه، ننصحكِ بإضافة مكوّنات مفيدة إليها كالزنجبيل، الخيار والفاكهة.

تقنيات وعلاجات طبية لزيادة نضارة البشرة



التقنيات والعلاجات الطبيعية، قادرة أن تعكس الحيوية إلى بشرتكِ وأن تزيد من نضارتها تماماً كبشرة رزان! إكتشفي أبرزها في ما يلي:

1- تقنية PRP أي Platelet Rich Plasma

وهي التي تقضي باستخراج الصفائح الدمويّة منكِ وحقنها في بشرتكِ لتتغلغل في المسامّ، ممّا يعيد تنشيط البشرة والحصول على وجه نضر، لامع وناعم.

ترتكز هذه التقنية أولاً على سحب عينة من الدم، ثم وضعها في جهاز طرد مركزي لفصل البلازما الغنية بالصفائح الدموية.

بعدها يتمّ حقن البشرة بهذه البلازمة التي تساعد في إطلاق مستويات عالية من عوامل النمو وبسرعة أكبر، ممّا يعزّز الكولاجين وزيادة نضارة البشرة.

2- علاج ميزوثيرابي

وهو علاج يًستخدم فيه حقن من مستخلصات نباتية وفيتامينات مغذّية، ما يساعد في إعادة النضارة إلى البشرة. تتضمّن الجلسة الواحد عدّة حقن صغيرة تمرّ على الرقبة وأعلى خطّ العنق.

تستخدم فيها مواد من حمض الهيالورنيك، أحماض أمينية ومضادّات الأكسدة، معادن وفيتامين B6. جميع هذه المكوّنات هي موجودة بشكل طبيعي في الجلد، فينشّط العلاجات كمياتها لإعادة تشكيل الأدمة

3- علاج الهيدرافيشل

عُرف هذا العلاج بأهميته من ناحية تقشير وتنظيف البشرة بدقّة، للحصول في نهاية المطاف على وجه نضر ومتوّهج.

هو عبارة عن عملية اختراق للمسام وإزالة الخلايا الميتة من خلال التقشير والتنظيف، ثمّ يتم حقن كمية من السيروم الذي يحتوي على فيتامينات، معادن وحمضي الساليسيليك والجليكوليك.

هذه العناصر تعمل على ترطيب البشرة من العمق. أمّا المرحلة الأخيرة فيتمّ استخدام أداة فاكيوم التي تساعد في استخراج الأوساخ وتطهير البشرة بدقّة. بعدها يتمّ تزويد البشرة بالببتيدات والمواد المضادة للأكسدة من أجل النضارة.

4- تقنية ديرما بلاننج

تقنية Dermaplaning هي علاج بجلسات عدّة، مخصّص لمختلف أنواع البشرة باستثناء تلك التي تعاني من حب الشباب والبثور والحساسة.

يقتضي العلاج على التخلّص من خلايا الجلد الميّت للحصول على بشرة نضرة ولامعة. يتمّ تنظيف كلّ من الجبين، الخدود، الذقن، الأنف والرقبة بشكل جيّد ومن العمق، ثمّ يتمّ تجفيف البشرة والتأكّد من أنّها غير رطبة.

بعدها يقوم خبير التجميل بتطبيق علاج ديرما بلاننج من خلال استخدام شفرة صغيرة معقّمة لحلاقة الشعر وتقشير البشرة من دون استخدام مواد كيميائية.

أثناء القيام بهذه العملية، يمسك خبير التجميل الوجه بشكل تكون فيه البشرة مشدودة جيّداً، ويقوم بتمرير الشفرة بنعومة بحركات تصاعدية.

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