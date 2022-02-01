هذه الأطعمة تحتوي نسب صوديوم عالية .. انتبه لما تتناوله

هل تعلم أن نسبة أكثر من 40٪ من الصوديوم الذي نتناوله يوميًا تأتي من 10 أنواع من الأطعمة فقط؟

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الكثير من الأشخاص يتفاجأون لدى معرفتهم بالأطعمة الموجودة ضمن القائمة، لأن طعمها لا يكون مالحًا دومًا.

أعلى مصادر الصوديوم

الخبز

البيتزا

الشطائر

اللحوم الباردة واللحوم المقدّدة

الحساء

البوريتو وشطائر التاكو

وجبات خفيفة، مثل رقائق البطاطس، والفشار، والبسكويت المملح، والمقرمشات

الدجاج

الجبنة

البيض والعجة

هل هناك فرق بين منتج غير مملح وآخر خال من الصوديوم؟ إليكم الإجابة

لماذا يُضاف الصوديوم إلى الأغذية المصنعة؟

ويؤدي الصوديوم العديد من الأدوار في الأطعمة التي نتناولها، أهمها:

تعزيز النكهة: يضيف طعمًا مالحًا، ويجعل بعض أنواع الأطعمة المصنعة أكثر قبولًا، ويعزّز من توازن النكهة.

يزيد من مدة الصلاحية: يساعد في منع نمو البكتيريا والعوامل الأخرى المسببة للأمراض، وتحسين الملمس والمظهر.

يعزّز اللون والملمس: ويمنع التغييرات الكيميائية غير المرغوب فيها للمكونات الأخرى في العديد من العناصر المخبوزة.