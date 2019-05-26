هذه الأطعمة تُحسن الحالة المزاجية

برلين- أشارت مجلة “فرويندين” الألمانية إلى أنه يمكن للمرء التخلص من الحالة المزاجية السيئة من خلال تناول بعض الأطعمة، التي تساعد على تعزيز النشاط وتحسين الحالة المزاجية، مثل الشوكولاتة، التي تجعل المرء يشعر بسعادة حقيقة، نظرا لوجود مركب “إيثيل فينيل أمين” في مسحوق الكاكاو، والذي يعمل على إنتاج هرمون السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة.

غير أن الإكثار من تناول الشوكولاتة قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، وهنا توجد بعض البدائل الصحية التي يوجد بها مركب “إيثيل فينيل أمين”، مثل الموز والتين والكاجو.

علاوة على أن المعكرونة تعتبر من الأطعمة، التي تعزز الحالة المزاجية أيضا، نظرا لأن المعكرونة ليست مجرد كربوهيدرات سيئة عندما يتم تناولها مع الأطعمة الغنية بالبروتين، حيث يتم في هذه الحالة إنتاج التريبتوفان في المخ، وتعمل هذه المادة على تحسين الحالة المزاجية، ومن الأفضل الاعتماد على منتجات الحبوب الكاملة، لأنها لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة.

وتعتبر الأطعمة الحريفة، مثل الفلفل الحار والزنجبيل، من المواد الغذائية التي تشعر المرء بالسعادة، حيث تعمل هذه الأطعمة على تحفيز الخلايا العصبية في الفم، وتؤدي إلى أن يقوم الجسم بإطلاق هرمون الإندروفين، والذي يعمل على الاسترخاء والحد من التوتر، كما أشارت المجلة الألمانية إلى أن فيتامين (ب) الموجود في البروكلي والسبانخ والشمندر له تأثير مهدئ ويساعد على مواجهة التقلبات المزاجية.-(د ب ا)