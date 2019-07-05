هذه الخطوات تساعدك حينما تبدأ بوظيفة جديدة

علاء علي عبد
عمان- يعد الشهر الأول من استلام المرء عمله الجديد، حاسما؛ حيث من المتوقع منه تعلم الكثير من المعلومات بفترة زمنية قصيرة، فضلا عن محاولاته لتقديم أقصى طاقاته لكسب ثقة مديره الجديد.
ولتحقيق هذا الأمر بالصورة المطلوبة، ينبغي على المرء القيام بالأمور الآتية:
- قم بطرح الأسئلة: لعل طرح الأسئلة من أكثر الأمور أهمية عندما يتعلق الأمر ببدء عمل جديد. فحتى لو حصل المرء على فترة تدريبية قبل بدء عمله بشكل رسمي، فإن هناك العديد من الجوانب التي لن يمكنه معرفتها بدون أن يطرح الأسئلة التي تجول بخاطره.
اعلم دائما أنه لا يوجد أحد يتوقع منك أن تلم بالأمور كافة التي تعلمتها خلال فترة التدريب، فالإلمام بها يتطلب بعض الوقت الذي عليك خلاله أن تعتمد على الأسئلة التي ستقدم لك الفائدة الآنية واللاحقة. وتذكر دائما أن طرح الأسئلة لا يقلل من شأنك، بل بالعكس فإن هذا يمكن أن يزيد من درجة احترامك بين زملائك لما يرونه من حرص على إنجاز العمل بشكل مثالي قدر المستطاع.
- تعرف على من يقوم بإرشادك: من المهم أن تتعرف على أحد من ذوي الخبرة في عملك ليكون مرجعك الموثوق في حال احتجت لمساعدته لاحقا. فمن خلال خبرته لا بد وأنه يدرك الكثير من الاختصارات التي يمكن أن توفر عليك الوقت والجهد، لذا لا تتردد بالتعرف عليه وإنشاء علاقة وطيدة معه.
- كون صداقات جديدة: استلام المرء وظيفة جديدة يمكن أن يشعره في بعض الأوقات بالوحدة، فالمكان جديد عليه وحتى العاملين غرباء بالنسبة له. ونظرا لكونك تقضي وقتا طويلا يوميا في العمل، فمن المناسب أن تسعى لإنشاء علاقات صداقة بين زملائك.
ولأجل تحقيق هذا، حاول بداية أن تعرف عن نفسك بطريقة ودية واحرص على أن تتجنب الانغلاق عن زملائك؛ فعلى سبيل المثال لو كانوا معتادين على تناول الإفطار معا، فلا تكتف بالقول إنك تناولت إفطارك في المنزل بالفعل، فمشاركتهم حتى لو بكوب من الشاي ستفتح لك المجال لتجاذب أطراف الحديث الودي معهم.