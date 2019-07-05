هذه الخطوات تساعدك حينما تبدأ بوظيفة جديدة

علاء علي عبد

عمان- يعد الشهر الأول من استلام المرء عمله الجديد، حاسما؛ حيث من المتوقع منه تعلم الكثير من المعلومات بفترة زمنية قصيرة، فضلا عن محاولاته لتقديم أقصى طاقاته لكسب ثقة مديره الجديد.

ولتحقيق هذا الأمر بالصورة المطلوبة، ينبغي على المرء القيام بالأمور الآتية: