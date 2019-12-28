هذه المادة تحميك من أمراض القلب والسرطان

الغد– قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس- كما نقلت الجزيرة- إن مادة الليكوبين (Lycopene) تتميز بفوائد صحية جمّة، إذ إنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.
وأوضح زايتس أن مادة الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم الحمض النووي وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
كما تساعد مادة الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.
وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لمادة الليكوبين تتمثل في الطماطم، خاصة معجون الطماطم وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ والجزر الأحمر والفلفل الأحمر.