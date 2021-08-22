هذه شروط الاستفادة من 4 مكرمات ملكية للجامعات

تيسير النعيمات

عمان – تتضمن السياست العامة لقبول الطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية الرسمية أربعة انواع من المكرمات الملكية السامية وهي المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية وتخصص لها السياسة العامة للقبول (20%) من المقاعد، حسب مدير تنسيق القبول الموحد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب .

واكد الخطيب لـ”الغد” انه يجب على الطالب أن يتقدم بطلب استفادة من هذه المكرمة الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي اعلنت عنه مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

والمكرمة الثانية وفق الخطيب، هي المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم وتخصص لهم السياسة العامة للقبول (5%) من المقاعد ويقوم الطالب المستفيد من هذه المكرمة بإدخال الاستفادة من خلال الطلب الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد .

والثالثة هي المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة وتخصص لهم السياسة العامة للقبول (10%) من المقاعد زيادة عن العدد المقرر للقبول ويجب على الطالب المستفيد من هذه المكرمة تقديم طلب الكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد حيث سيتم الإعلان عن بدء التقديم بعد اعتماد اللجنة العليا للمدراس المشمولة بهذه المكرمة واعلانها.حسب الخطيب

واشار الخطيب الى ان المكرمة الرابعة هي المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات وتخصص لهم السياسة العامة للقبول (350) مقعد وعلى الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المكرمة التوجه إلى دائرة الشؤون الفلسطينية حيث يتم إدخال الاستفادة لهم بعد التاكد من انطباق شروط الاستفادة من المكرمة.

وشدد انه ولكي يستفيد الطالب من أي مكرمة من هذه المكرمات فعليه تقديم طلب قبول موحد إلكتروني وبخلاف ذلك فإنه لا يحق له الاستفادة من أي منها، كما انه و في حال كان الطالب مستفيدا من أكثر من مكرمة ملكية سامية فيمكنه التقدم بطلب لكل واحدة منها.

وكانت عملية تقديم الطلبات لوحدة تنسيق القبول الموحد بدأت صباح الخميس الماضي ولمدة 10 ايام تنتهي منتصف ليلة السبت المقبل.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الخامسة والنصف من مساء اليوم 41 ألفا، وفق الخطيب.

الى ذلك اكدت وحدة تنسيق القبول الموحد على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،… إلخ)، تقديم طلباتهم خلال الفترة لتقديم طلبات القبول الموحد والتي تنتهي في تمام الساعة ١٢ منتصف ليل السبت ٢٨ / ٨ / ٢٠٢١ سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا.

وبينت الوحدة انه وفي حال عدم حصولهم علي المعادلة يتم إدخال المعدل المتوقع، وثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

واكدت أنه لن يكون هناك أي تقديم طلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ.

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