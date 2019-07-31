هذه طريقة من يتقن التلاعب بمشاعرك

علاء علي عبد

عمان – يملك البعض القدرة على إخفاء شخصياتهم ونواياهم الحقيقية بشكل يسمح لهم التلاعب بمشاعر الآخرين والاستمتاع بأذيتهم إلى الحد الذي يرغبون به.

ولسوء الحظ فإن المرء، على الأرجح، لن يدرك أنه يتم التلاعب بمشاعره إلا بعد فوات الأوان. لكن، وطبقا للدراسات فإن هناك بعض الطرق التي دائما يستخدمها الشخص المتلاعب للسيطرة على ضحاياه.

وبحسب الخبراء فإن الشخص المتلاعب بالمشاعر يعيش بحالة من انعدام الأمان بداخله الأمر الذي يدفعه لتهديد أو إيقاع الأذى المعنوي بغيره من خلال ممارسة سلوكيات التنمر وغيرها من السلوكيات التي تجعل ثقة الضحية بنفسه تنخفض إلى حد كبير.

المشكلة بهؤلاء الأشخاص أنهم، وكما ذكرت في البداية، يخفون شخصياتهم، حيث أن المتلاعب يدخل حياة الضحية مظهرا كل صفات الحب واللين واليسر بشكل يجعل الضحية يراه وكأنه الشخص الذي كان يبحث عنه طوال حياته. لكن، وبمجرد دخولهم حياة الضحية تبدأ شخصياتهم بالظهور على طبيعتها شيئا فشيئا.

فيما يلي عدد من طرق تعامل هؤلاء الأشخاص مع ضحاياهم: