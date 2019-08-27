هذه هي أخطر فصيلة دم على الصحة

الغد- نشر موقع “ميدك فورم” نتائج دراسة أجريت في جامعة هارفارد حول تأثير فصيلة الدم على الصحة.

ووفقا للدراسة، فإن أخطر فصيلة دم هي AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، مشيرين إلى أن 8% من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض.

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرا ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط، مشيرين إلى أن هناك حالات نادرة جدا لولادة أطفال من الجنسين.

وقال العلماء القائمين على الدراسة كما نقل موقع عربي21 إن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

من جهة أخرى، أجرى علماء جامعة فيرمونت تجارب متعلقة بفصائل الدم، وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ، خاصة في مجال التفكير والذاكرة، فضلا عن عرضته للإصابة بالخرف بنسبة 82%، والإصابة بالجلطة الدماغية.

ويقول الأطباء إن جهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ضعيف، لذلك يمكن أن يصابوا بأمراض جميع الذين يتواص