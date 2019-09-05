“هذيانات شكسبير” تفتتح أولى عروض مهرجان صيف الزرقاء

معتصم الرقاد

عمان– افتتحت مسرحية “هذيانات شكسبير” من تأليف وإخراج إياد الريموني أولى عروض مهرجان صيف الزرقاء المسرحي السابع عشر، على مسرح “حبيب الزيودي”. في هذه المسرحية، ومن منطلق التمرد وعدم التسليم بالأشياء كما هي، يلجأ إياد الريموني إلى تفكيك نصوص وشخصيات “شكسبير”، وإعادة تشكيلها وفق رؤية مغايرة عن السائد، بتبديل الأدوار والمواقع، وبسخرية لاذعة من هذه المسلمات، واستحضار “شكسبير” واستنطاقه، وإعادة المحاكمة للجميع، بشكل يقلب الطاولة على ما استقر عليه الغالبية في قراءتهم.

يبدأ عرض المسرحية بمشهد لـ “هامل وعطيل”، كل واحد منهما في صحن كبير للعجن، حيث فضاء المسرح ممتلئ بالصحون المعلقة، مفردات الديكور والاكسسوارات، هي أدوات مطبخ، في دلالة على أن كل ما وصلنا، وما نصنعه هو محاكاة لعملية الطبخ، حيث لا أحد يهتم بظروف الطبخ، وإنما فقط التركيز على المنتج النهائي، لينطلق “الريموني” من هنا متهكما على ما كتبه “طبخه” شكسبير، ووصل إلينا، ليسلم غالبيتنا به، كأعمال ربما هي الأكثر تقديما برؤى مختلفة على المسرح، مع فارق أن “الريموني” هنا يعيد ترتيب الشخوص والأحداث حسب رؤيته المخالفة لما كتبه “شكسبير”.

وتتوالى اللوحات برؤى من أكثر من مدرسة إخراجية، في ثنائيات متضادة، ما بين الجد والهزل، والكوميديا والتراجيديا، والوفاء والخيانة، والشك واليقين، وكلها مداخل تأخذنا الى دواخل الشخصيات ومكوناتها، وموقعها وفكرها ودورها، وكل هذا العبث الذي أصاب الأفراد والمجتمع، ومنظومة القيم الانسانية، وهذا التراجع في طبيعة حياة الناس، ونظرتهم لأنفسهم ولبعضهم البعض، وكأن العرض يعري هذه النماذج، ليس لكشفها، إنما تحيلنا أمام أنفسنا، لندقق النظر، ونرى بوضوح حقيقة وجودنا ودورنا وأسلوب حياتنا. هذا الإيقاع المتماسك في معظم العرض، سواء الإيقاع الداخلي للشخصيات، أو إيقاع الأحداث، وهذا اللهاث، والعبث، والتحولات الحادة، والانفعالات المشحونة بها دواخل الشخصيات، فكان تمثيل دور كبير بإيصال فكرة العرض، وأن الممثل هو الإدارة الأكثر قدرة على حمل الفكرة، والمدهش أن أبطال العرض في غالبيتهم، ما يزالون على مقاعد الدراسة الجامعية، وبعضهم في السنوات الاولى، حيث تحملوا المسؤولية، واستثمر المخرج أفضل ماعندهم من طاقات أدائية وتعبيرية.

وتم استغلال فضاء المسرح في أغلب أوقات العرض، كما أنه كان هناك أكثر من حدث في نفس اللحظة، كما في مشهد المحاكمة حيث المحكمة في العمق، وتدور أحداث أخرى في مقدمة المسرح.

وتم توظيف الديكور بأكثر من غرض يخدم فكرة العرض، مع الاهتمام بمرافقة أصوات الإنذار بين مشاهد العرض، والأزياء والاكسسوارات التي تنتمي للمطبخ، انسجاما مع رؤية أن كل هذا الذي بين يدينا تم “طبخه”، وبالتالي قابل للتأويل، وإعادة النظر فيه. “هذيانات شكسبير” مشروع تخرج، بأدوات احترافية، اجتهد فيه المخرج إياد الريموني وفريقه، بتقديم عرض متماسك، يطرح الاسئلة، ويمزج بين المتعة والفائدة. ويتجرأ على إعادة قراءة شكسبير، باسقاطات على الواقع الإنساني.