هرتا برلين يتطلع للانفراد بالصدارة ودورتموند ولايبزيغ للتأكيد

برلين – يسعى هرتا برلين إلى الانفراد بالصدارة موقتا عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وضرب هرتا برلين بقوة في المرحلة الاولى عندما سحق مضيفه فيردر بريمن 4-1، ليتقاسم الصدارة بفارق الأهداف مع بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الثماني الاخيرة وبوروسيا دورتموند الوصيف ولايبزيغ الثالث.

في المقابل، سقط أينتراخت فرانكفورت في فخ التعادل على ارضه امام ضيفه أرمينيا بيليفيلد العائد حديثا الى دوري الاضواء، وسيحاول هرتا برلين استغلال افتتاحه للمرحلة الثانية من أجل الانفراد بالصدارة والضغط على شركائه خصوصا بوروسيا دورتموند ولايبزيغ اللذين يلعبان خارج قواعدهما أمام أوغسبورغ الشريك الآخر في الريادة وباير ليفركوزن على التوالي.

ويطمح كل من بروسيا دورتموند ولايبزيغ الى تأكيد انطلاقته القوية بعدما أكرم الأول وفادة جاره بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة في قمة المرحلة الأولى، فيما تغلب الثاني على ضيفه ماينتس 3-1.

ويعول بوروسيا دورتموند على ترسانته الواعدة من الموهوبين الذين تألقوا في المرحلة الأولى وهم النروجي إرلينغ هالاند (20 عاما) مسجل ثنائية (54 من ركلة جزاء و77)، والأميركي جيوفاني رينا (17 عاما) مفتتح التسجيل (35) وصائد ركلة الجزاء، والانجليزي جود بيلينغهام (17 عاما) صانع الهدف الأول، ومواطنه جايدون سانشو (20 عاما) صانع الهدف الثالث.

