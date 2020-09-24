هرتا برلين يتطلع للانفراد بالصدارة ودورتموند ولايبزيغ للتأكيد

برلين – يسعى هرتا برلين إلى الانفراد بالصدارة موقتا عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وضرب هرتا برلين بقوة في المرحلة الاولى عندما سحق مضيفه فيردر بريمن 4-1، ليتقاسم الصدارة بفارق الأهداف مع بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الثماني الاخيرة وبوروسيا دورتموند الوصيف ولايبزيغ الثالث.

في المقابل، سقط أينتراخت فرانكفورت في فخ التعادل على ارضه امام ضيفه أرمينيا بيليفيلد العائد حديثا الى دوري الاضواء، وسيحاول هرتا برلين استغلال افتتاحه للمرحلة الثانية من أجل الانفراد بالصدارة والضغط على شركائه خصوصا بوروسيا دورتموند ولايبزيغ اللذين يلعبان خارج قواعدهما أمام أوغسبورغ الشريك الآخر في الريادة وباير ليفركوزن على التوالي.

ويطمح كل من بروسيا دورتموند ولايبزيغ الى تأكيد انطلاقته القوية بعدما أكرم الأول وفادة جاره بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة في قمة المرحلة الأولى، فيما تغلب الثاني على ضيفه ماينتس 3-1.

ويعول بوروسيا دورتموند على ترسانته الواعدة من الموهوبين الذين تألقوا في المرحلة الأولى وهم النروجي إرلينغ هالاند (20 عاما) مسجل ثنائية (54 من ركلة جزاء و77)، والأميركي جيوفاني رينا (17 عاما) مفتتح التسجيل (35) وصائد ركلة الجزاء، والانجليزي جود بيلينغهام (17 عاما) صانع الهدف الأول، ومواطنه جايدون سانشو (20 عاما) صانع الهدف الثالث.

#ThrowbackThursday to a 2-0 win over Eintracht Frankfurt at the @Oly_Berlin 🤩 Fine strikes from Mitchell #Weiser and Salomon #Kalou led us to victory back in 2016 – will we be celebrating again tomorrow? 🙏#BSCSGE #hahohe pic.twitter.com/ncNOIQTc13 — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) September 24, 2020

وأشاد مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر لنجومه الواعدة، وقال “صحيح أن لدينا الكثير من المواهب الشابة الرائعة. إنهم يتمتعون بذكاء كبير في اللعب، وبالنسبة للبعض، يتقدمون كثيرا ويظهرون بالفعل نضجا جيدا. أهم شيء هو ذكاء اللعب، لكنك تحتاج أيضا إلى مؤهلات فنية وحالة بدنية جيدة وهم يملكون كل هذه الصفات”.

وأضاف “أنا سعيد بالعمل مع الكثير من الشباب الموهوبين كل يوم. لا يزال لديهم، وهذا طبيعي، مجال كبير للتحسن. لإدارة مثل هذا الجيل، عليك أن تجد التوازن الصحيح بين المتطلبات والتسامح. بصراحة، الأمور تسير على ما يرام. نادرا ما رأيت أو كان لدي مثل هؤلاء اللاعبين الموهوبين”.

ويختتم بايرن ميونيخ المرحلة الأحد بمواجهة مضيفه هوفنهايم في رحلة هي الثانية له على مدى ثلاثة أيام كونه سيخوض الخميس باعتباره بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد اشبيلية الإسباني بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في بودابست.

وكشر النادي البافاري عن أنيابه الجمعة الماضي في افتتاح الموسم بفوزه التاريخي على ضيفه شالكه بثمانية أهداف نظيفة مؤكدا ان تنازله على اللقب الذي يكتسحه منذ ثماني سنوات لن يكون سهلا على الرغم من الاشارات القوية لمنافسيه دورتموند ولايبزيغ.

وحتى الآن لم يقم بايرن ميونيخ بأي صفقات في سوق الانتقالات وهو الذي خسر جهود جناحيه البرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي ايفان بيريشيتش اثر انتهاء اعارتهما من برشلونة الاسباني وإنتر الايطالي، فضلا عن رحيل صانع العابه الاسباني ثياغو الكانتارا الى ليفربول الانجليزي.

كما يعاني بايرن ميونيخ من غياب جناحه الفرنسي كينغسلي كومان الذي لم يتمكن من خوض التدريبات مع الفريق منذ 14 يوما بسبب الحجر الصحي كونه كان مع أحد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد)، بالاضافة إلى غياب بديل للمدافع الايمن الدولي الفرنسي بنجامان بافار بعد انتهاء اعارة الاسباني ألفارو أورديوسولا من ريال مدريد الاسباني.

ويلتقي الجريحان شالكه وفيردر بريمن في قمة ساخنة أيضا السبت حيث يلعب أرمينيا بيليفيلد مع كولن، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع أونيون برلين، وماينتس مع شتوتغارت، ويلعب الأحد أيضا فرايبورغ مع فولفسبورغ. (أ ف ب)