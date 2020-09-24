هرتا برلين يطلب القمة

برلين- يسعى هرتا برلين إلى الانفراد بالصدارة مؤقتا عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت اليوم في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وضرب هرتا برلين بقوة في المرحلة الأولى عندما سحق مضيفه فيردر بريمن 4-1، ليتقاسم الصدارة بفارق الأهداف مع بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة وبوروسيا دورتموند الوصيف ولايبزيغ الثالث.

وفي المقابل، سقط أينتراخت فرانكفورت في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه أرمينيا بيليفيلد العائد حديثا الى دوري الأضواء.

وسيحاول هرتا برلين استغلال افتتاحه للمرحلة الثانية من أجل الانفراد بالصدارة والضغط على شركائه، خصوصا بوروسيا دورتموند ولايبزيغ اللذين يلعبان خارج قواعدهما أمام أوغسبورغ الشريك الآخر في الريادة وباير ليفركوزن على التوالي.

ويطمح كل من بوروسيا دورتموند ولايبزيغ الى تأكيد انطلاقته القوية بعدما أكرم الأول وفادة جاره بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة في قمة المرحلة الأولى، فيما تغلب الثاني على ضيفه ماينتس 3-1.

ويعول بوروسيا دورتموند على ترسانته الواعدة من الموهوبين الذين تألقوا في المرحلة الأولى، وهم النرويجي إرلينغ هالاند (20 عاما) مسجل ثنائية (54 من ركلة جزاء و77)، والأميركي جيوفاني رينا (17 عاما) مفتتح التسجيل (35) وصائد ركلة الجزاء، والإنجليزي جود بيلينغهام (17 عاما) صانع الهدف الأول، ومواطنه جايدون سانشو (20 عاما) صانع الهدف الثالث.

وأشاد مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر بنجومه الواعدين، وقال “صحيح أن لدينا الكثير من المواهب الشابة الرائعة. إنهم يتمتعون بذكاء كبير في اللعب، وبالنسبة للبعض، يتقدمون كثيرا ويظهرون بالفعل نضجا جيدا. أهم شيء هو ذكاء اللعب، لكنك تحتاج أيضا إلى مؤهلات فنية وحالة بدنية جيدة وهم يملكون كل هذه الصفات”.

وأضاف “أنا سعيد بالعمل مع الكثير من الشباب الموهوبين كل يوم. ما يزال لديهم، وهذا طبيعي، مجال كبير للتحسن. لإدارة مثل هذا الجيل، عليك أن تجد التوازن الصحيح بين المتطلبات والتسامح. بصراحة، الأمور تسير على ما يرام. نادرا ما رأيت أو كان لدي مثل هؤلاء اللاعبين الموهوبين”.

ويختتم بايرن ميونيخ المرحلة بعد غد بمواجهة مضيفه هوفنهايم في رحلة هي الثانية له على مدى ثلاثة أيام كونه خاض أمس باعتباره بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد اشبيلية الإسباني بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في بودابست.

وكشر النادي البافاري عن أنيابه الجمعة الماضي في افتتاح الموسم بفوزه التاريخي على ضيفه شالكه بثمانية أهداف نظيفة، مؤكدا أن تنازله على اللقب الذي يكتسحه منذ ثمانية أعوام لن يكون سهلا على الرغم من الإشارات القوية لمنافسيه دورتموند ولايبزيغ.

وحتى الآن، لم يقم بايرن ميونيخ بأي صفقات في سوق الانتقالات وهو الذي خسر جهود جناحيه البرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي ايفان بيريشيتش إثر انتهاء إعارتهما من برشلونة الاسباني وإنتر الايطالي، فضلا عن رحيل صانع ألعابه الاسباني ثياغو الكانتارا الى ليفربول الانجليزي.

كما يعاني بايرن ميونيخ من غياب جناحه الفرنسي كينغسلي كومان الذي لم يتمكن من خوض التدريبات مع الفريق منذ 14 يوما بسبب الحجر الصحي كونه كان مع أحد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى غياب بديل للمدافع الأيمن الدولي الفرنسي بنجامان بافار بعد انتهاء إعارة الاسباني ألفارو أورديوسولا من ريال مدريد الاسباني.

ويلتقي الجريحان شالكه وفيردر بريمن في قمة ساخنة أيضا غدا؛ حيث يلعب أرمينيا بيليفيلد مع كولن، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع أونيون برلين، وماينتس مع شتوتغارت، ويلعب بعد غد أيضا فرايبورغ مع فولفسبورغ.-(أ ف ب)