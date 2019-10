هرنانديز: مبالغ سوق الانتقالات “غير معقولة”

برلين – اعتبر الفرنسي لوكاس هرنانديز الذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن مبالغ “غير معقولة” تُنفق في سوق انتقالات كرة القدم في الآونة الأخيرة، ما يتسبب بضغط على اللاعبين لتبرير المبالغ التي تدفع للحصول على خدماتهم.

وانضم الظهير الأيسر المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، رسميا هذا الصيف الى النادي البافاري آتيا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 80 مليون يورو (87،2 مليون دولار)، بعد تعافيه من عملية جراحية في ركبته خضع لها في آذار (مارس) الماضي.

