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هروب 40 فتاة مخالفة أثناء مداهمة أمنية لناد ليلي.. وضبط 13

منذ ساعتين
الفبض على فتاة

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عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام انه بتاريخ 2/8/2019 م شُكلت لجنة أمنية في محافظة العاصمة وتضم اعضاء من ( محافظة العاصمة ، مديرية الامن العام ، وزارة العمل ، وزارة السياحة والاثار وامانة عمان ) للكشف على المنشآت السياحية والمحلات العامة والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث قامت اللجنة بالكشف على 6 مواقع منها ، حيث ضبطت في الموقع الأول وهو عبارة نادي ليلي في منطقة الدوار الخامس مخالفات صحية ومهنية وعمالية وضبطت 10 فتيات من جنسيات اجنبية مختلفة مخالفات لشروط الإقامة، فيما ضبطت 3 فتيات من جنسيات اجنبية مختلفة مخالفات لشروط الإقامة في نادي ليلي آخر في منطقة عبدون، في حين جرى الكشف على 4 محال لبيع المشروبات الكحولية حيث تبين مخالفتهم للأوامر والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تقضي بضرورة إغلاق مثل تلك المحال عند الساعة 12 صباحاً.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه لدى وصول اللجنة لموقع النادي الليلي الواقع في منطقة عبدون فقد قامت على الفور حوالي 40 فتاة بالهروب عبر مخرج الطوارئ، وهو عبارة عن سلم غير مطابق لمعايير السلامة العامة، ولم يتم ملاحقتهنّ حفاظاً على سلامتهنّ، فيما جرى ضبط الفتيات الثلاث اثناء خروجهن من النادي وبالشارع العام ، وان الفيديو الذي جرى تداوله يعود للحظة ضبط الفتيات الثلاث اثناء هروبهن.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى تسليم الفتيات المضبوطات للمركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن، فيما تم مخاطبة باقي الجهات المعنية بما تم ضبطه من مخالفات في كافة الأماكن التي جرى الكشف عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، علما بانه وبنفس التاريخ جرى ضبط عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين في مثل هذه الاماكن .

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