هزات ارتدادية تصل العراق.. وكشف حجم الأضرار

شهدت المناطق الشمالية والغربية في العراق، الإثنين، وخاصة في محافظة نينوى ومحافظات إقليم كردستان العراق، أربيل ودهوك والسليمانية، سلسلة هزات ارتدادية بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وامتدت توابعه لتطال العديد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والأردن.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن تأثر العاصمة بغداد، بموجات الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا.

وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية، أن “زلزالا ثانيا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في تركيا”.

وأضاف أن “بغداد وأربيل ودهوك ونينوى ومحافظات أخرى تأثرت بالهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال”.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية قوية فجر الإثنين، قرب الحدود العراقية – التركية.