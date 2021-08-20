هزة أرضية بقوة 3.3 درجة في البحر المتوسط

عمان – سجل مرصد الزلازل-وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الجمعة، هزة ارضة بقوة 3ر3 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرقي البحر المتوسط عند الساعة 28ر6 مساء بالتوقيت المحلي.

ووفق بيانات المرصد وقعت الهزة شرق المتوسط على بعد 70 كيلومتر جنوب غرب مدينة بيروت وعلى عمق 20 كلم.

ويعد مرصد الزلازل الاردني ومركزة الرئيس في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من المراصد الاقليمية والعالمية ويقوم برصد النشاط الزلزالي داخل حدود المملكة وخارجها.