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هزة أرضية بقوة 3.5 في وادي الأردن

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد- سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين هزة أرضية في منطقة وادي الأردن الساعة 05:38 صباحا بقوة 5ر3 درجة .
وحسب بيانات المرصد يبعد مركز الهزة حوالي 24 كم غرب مدينة اربد, وتم الشعور به في بعض المناطق الشمالية الغربية من المملكة.
كما سجل المرصد هزة ارضية أخرى في السواحل الفلسطينية الساعة 06:53 صباحا بقوة 8ر2
درجة على عمق 10 كم، ومسافة 50 كم إلى الشمال الغربي من مدينة حيفا.

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