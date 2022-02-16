هزة أرضية تضرب فلسطين صباح الأربعاء

ضربت هزة أرضية “خفيفة”، اليوم الأربعاء، فلسطين، بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما ذكر المختص في وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل بجامعة النجاح أنس عطاطري.

وأفاد عطاطري لـ”وفا”، بأن الهزة الأرضية حصلت في حدود الساعة 09:02 صباحا حسب التوقيت المحلي لفلسطين، وكانت على عمق 18 كم في باطن الأرض على خط عرض 31.75 شمالا وخط طول 34.93 شرقا، (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا).

وأوضح أن بؤرة الهزة الأرضية تبعد 25 كم غرب مدينة بيت لحم، و28 كم غرب مدينة القدس، و20 كم جنوب غرب مدينة قلقيلية.

يذكر أن هزة أرضية خفيفة ضربت جنوب بحيرة طبريا، مساء أمس الثلاثاء، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر. (وفا)