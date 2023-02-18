هزة أرضية في نابلس

ذكرت مصادر فلسطينية، أن هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ، ضربت صباح يوم السبت، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

وأشارت المصادر إلى أن الهزة الأرضية ضربت مدينة نابلس ومحيطها الساعة 06:00 صباحًا، وشعر بها السكان المحليون.

يشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب تركيا وسورية فجر يوم الإثنين الموافق 6 شباط/ فبراير، شعر بها سكان الأردن لبنان وفلسطين وقبرص وشمال العراق، وأعقب ذلك حوالي 185 هزة ارتدادية بلغت شدة إحداها 7.5 درجات وأخرى بقوة 5.5 درجة.