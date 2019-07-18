هشاشة العظام تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب

الغد– أظهرت دراسة سويدية حديثة أجراها باحثون في جامعة لوند السويدية ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية أوستيارثريتس أند كارتيليج (Osteoarthritis and Cartilage) العلمية كما نقلت الجزيرة أن المصابين بهشاشة العظام أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وراقب الباحثون 469 ألف شخص يعيشون في سكونا بالسويد، تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا في الفترة من 2003 إلى 2014 للوصول إلى نتائج الدراسة، وشملت الدراسة 16 ألف مريض يعانون من التهاب مفصل الركبة، وتسعة آلاف مصاب بالتهاب مفصل الورك، وأربعة آلاف مصاب بالتهاب مفصل الرسغ، وخمسة آلاف وخمسمئة مصاب بأشكال أخرى من التهابات المفاصل.

ووجد الباحثون أن من يعانون من هشاشة العظام بأشكالها التي تتمثل في التهابات المفاصل كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال قائد فريق البحث الدكتور مارتن إنجلوند “التهاب المفاصل العظمي يسبب الألم الذي ينتج عنه في كثير من الأحيان عدم تحمّل الأشخاص ممارسة النشاط البدني، مما يؤدي إلى إصابتهم بزيادة الوزن التي تقود إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأشار إلى وجود عوامل مشتركة بين هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ أبرزها الالتهابات، وقال إنه كلما زادت سنوات الإصابة بهشاشة العظام زاد خطر الوفاة من أمراض القلب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، وأن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويًّا، ويمثلون 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وأنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يتوفى 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًّا.

وهشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، وتسبب آلاما قاسية وتورمًا في المفاصل والغضاريف، ويظهر تأثيرها على وجه الخصوص في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري.