هكذا تؤثر الوحدة المزمنة على جميع جوانب الحياة

ليما علي عبد

عمان – تحدث الوحدة المزمنة عندما تستمر مشاعر الانعزال الاجتماعي لمدة طويلة. وهي تتسم بالانفصال والانقسام عن الآخرين وعدم القدرة على التواصل معهم بشكل عميق، وتتصاحب مع أحاسيس عميقة بعدم الكفاءة ونقص الثقة بالنفس.

وتصيب مشاعر الوحدة أي شخص كان مهما بدا منفتحا، وهذا بحسب موقع www.cigna.com الذي أشار إلى أن هذا الشعور المزمن بالوحدة قد يؤثر بالنهاية على جميع جوانب حياة الشخص.

هل تؤدي الوحدة المزمنة إلى الأمراض والمشاكل الصحية؟

نعم، فالشعور طويل الأمد بالوحدة يؤثر على الصحة بأساليب عديدة. فعلى سبيل المثال، تؤدي هذه المشاعر لرفع مستويات الكورتزول في الجسم، والذي يعرف بأنه هرمون ينتجه الجسم عندما يكون تحت الضغط أو الإجهاد.

كما تؤدي المستويات العالية من هذا الهرمون مع الوقت إلى الأعراض الالتهابية وزيادة الوزن المفرطة ومقاومة الإنسولين ومشاكل في القدرة على التركيز وغير ذلك. فإن تركت هذه الأعراض من دون علاج، فهي تزيد من احتمالية إصابة الشخص بمشاكل عضوية ونفسية عديدة، منها الآتي: الاكتئاب، اضطرابات النوم، النوع الثاني من مرض السكري، مرض القلب، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض النفسية، الإدمان. فإن كنت تعتقد أنك تعاني من شعور مزمن بالوحدة، فتحدث إلى الطبيب أو المعالج النفسي.

تأثير الوحدة المزمنة على الدماغ:

أظهرت الأبحاث أن الوحدة المزمنة تؤثر بشكل كبير على الصحة بشكل عام، من ضمنها صحة الدماغ. فبعض الدراسات تشير إلى أن هناك رابطا بين الوحدة وبين زيادة احتمالية الإصابة بالخرف ومرض الزهيمر. ويذكر أن الشعور طويل الأمد بالوحدة والانعزال الاجتماعي يقلل أيضا من المهارات المعرفية لدى الشخص، منها القدرة على التركيز وأخذ القرارات وحل المشاكل وحتى تغيير الاعتقادات السلبية، مما يجعل هذا الشعور يقود في النهاية إلى الاكتئاب.

نصائح للتغلب على الوحدة المزمنة

إن كنت تعاني من مشاعر الوحدة المستمرة، فإليك هذه النصائح:

• تحدث مع الطبيب أو اختصاصي الصحة النفسية، فالوحدة المزمنة ليست مقتصرة على مشاعر الانعزال الاجتماعي أو الغربة عن الآخرين، بل هي ترتبط بالاعتقادات السلبية العميقة لدى الشخص حول نفسه، والتي تقود في النهاية إلى مشاكل صحية ونفسية أخرى.

تشارك مع الآخرين بأسلوب صحي وإيجابي، فحتى وإن كان صعبا، فحاول بكل طاقتك التواصل مع الآخرين، وذلك من خلال ممارسة هواية أو الاشتراك في النوادي أو الأعمال التطوعية، فذلك يساعد برفع تقدير الذات لديك ويقدم لك طريقة آمنة ومريحة للتواصل مع الآخرين.

مارس التمارين الرياضية في ضوء الشمس، فذلك يساعد الجسم على رفع ما ينتجه من السيروتونين والإبينفرين، وهي هرمونات لها تأثير قوي في تعزيز المزاج وتحسين النوم والمساعدة على الشعور بالسعادة.

مترجمة طبية

وكاتبة محتوى طبي