هكذا تدلل روسيا أبقارها لزيادة إنتاج الحليب

بدأت إحدى المزارع الروسية في استخدام نموذج أولي لنظارات الواقع الافتراضي لتشجيع الأبقار على إدرار المزيد من الحليب، وذلك في خطوة قد تبدو طريفة، ولكنها قائمة على أبحاث أجراها خبراء روس.

وفي المزرعة القريبة من العاصمة الروسية موسكو تُلبس الأبقار نظارة الواقع الافتراضي ليُعرض فيها مشهد مراعي صُمم خصيصًا بظلال من الأحمر، والأخضر، والأزرق، نظرًا لكون الأبقار لا ترى إلا هذه الظلال من الألوان، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان مشهد المراعي قد غير مزاج الأبقار، وفقًا لوزارة الزراعة والغذاء في منطقة موسكو.

ولاحظ الباحثون خلال الاختبار الأول للأبقار التي تشاهد محاكاة الواقع الافتراضي أن هناك انخفاضًا في القلق وزيادة في المزاج العام الجيد للقطيع. مع الإشارة إلى أن الحالة العاطفية للماشية تؤدي دورًا مهمًا في إنتاج الألبان، فقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن الجو الهادئ يمكن أن يؤثر على كمية حليب البقر وأحيانًا على جودته.

وجربت مزارع الألبان في مختلف البلدان كل شيء بدءًا من الفرشاة الآلية التي تقوم بتدليك الماشية إلى الموسيقى الكلاسيكية لإبقائها هادئة وسعيدة. هذا؛ فإن مجرد استدعاء الأبقار بأسماء مخصصة يمكن أن يشجع إنتاج الحليب على نحو أفضل.

يُشار إلى أنه سوف يتم تفصيل التأثير على إنتاج الحليب من قِبل أبقار الألبان التي ترتدي النموذج الأولي نظارات الواقع الافتراضي في دراسة شاملة مستقبلية.