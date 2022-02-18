هكذا تعرقل إسرائيل خروج مرضى غزة للعلاج خارج القطاع

تقرير خاص – (منظمة “بتسيلم”) 10/2/2022

يعاني جهاز الصحة في قطاع غزة من الانهيار منذ سنوات جراء السياسة التي تطبقها إسرائيل، وهو أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات السكان هناك نتيجة لنقص الأدوية، والتجهيزات الطبية، والأطباء ودورات التطوير المهني. ولا يستطيع الجهاز توفير الكثير من العلاجات، ومنها تلك اللازمة لإنقاذ حياة المرضى. وألقت جولات القتال في القطاع، خلال السنوات الماضية، التي جرح فيها آلاف الأشخاص، مزيداً من العبء على جهاز منهار أصلاً.

مع هذا الواقع يضطر مرضى غزة ممن يحتاجون علاجات لا تتوفر هناك إلى تقديم طلبات لسلطات إسرائيل لتأذن لهم بالوصول إلى مستشفيات في الضفة الغربية (وشرقي القدس)، وفي إسرائيل أو دول أخرى. ويقدم آلاف المرضى طلبات كهذه كل عام.

ولا تستعجل إسرائيل في الموافقة على الطلبات ولا تقبل إصدار تصاريح سوى لعلاجات تعتبرها “منقذة للحياة”، وتلك منها التي لا تتوفر في القطاع فقط. وبذلك، فإن الكثيرين الذين لا يعد العلاج اللازم لهم “منقذاً للحياة”، ولو أنه غير متوفر في غزة، يفقدون فرصة العلاج ويظلون عرضة للمعاناة -رغم أن العلاج اللازم لهم متاح على بعد كيلومترات معدودة. وحتى المرضى الذين يستوفون الشروط الضيقة جداً التي وضعتها إسرائيل، يضطرون إلى مواجهة مشقات مسار بيروقراطي يدار بطريقة تعسفية، ولا يعلمون عنه شيئاً ولا يضمن لهم التصريح الذي يتوقون إليه.

أثناء تفشي وباء كورونا شددت إسرائيل القيود أكثر، فلم تسمح للمرضى بالخروج من القطاع سوى في حالات طارئة قليلة، وتوقف في موازاة ذلك التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ما صعب خروج المرضى أكثر فأكثر. وهناك مرضى كثيرون تخلوا أصلاً عن تقديم طلبات خشية إصابتهم بعدوى كورونا. وبعد ذلك، رفعت إسرائيل القيود الإضافية وعاد التنسيق بينها وبين السلطة الفلسطينية. وتفيد معطيات منظمة الصحة العالمية للعام 2021 بأن 15.466 مريضاً من قطاع غزة قدموا طلبات للعلاج خارجه، وكانت أكثر من نصفها (8.661 أي %56) لأجل العلاج في مستشفيات في شرقي القدس. وكانت 30 % من الطلبات (4.639 طلبًا) لأجل العلاج في مستشفيات مناطق أخرى من الضفة الغربية، وفقط 14 % منها (2.165 طلبًا) كانت لأجل تلقي العلاج داخل “الخط الأخضر”.

في الغالبية العظمى من الحالات، يتلقى مقدمو الطلبات رداً قبل موعد علاجهم بيوم واحد برسالة هاتفية تبلغهم ما إذا وافقت السلطات الإسرائيلية على طلبهم أو رفضته، أو أنه ما يزال “قيد الفحص”. وخلال 2021، أبلغت إسرائيل مقدمي 37 % من الطلبات التي قدمت بأنها رفضت أو أنها “قيد الفحص”، أو لم يتلق مقدموها رداً. كما رفضت 38 % من طلبات المرضى الأطفال (4.145 طلبًا) و24 % من طلبات المرضى فوق سن الستين (2.906) أو لم يتلق مقدموها رداً. ويضطر المرضى الذين لا يحصلون على تصريح قبل الموعد المحدد لعلاجهم إلى خوض المسار البيروقراطي كله من جديد -تعيين موعد جديد في المستشفى، ثم الحصول على ورقة التزام مالي من السلطة الفلسطينية، ثم تقديم طلب تصريح جديد لدائرة الشؤون المدنية في السلطة في قطاع غزة، التي تقدم بدورها الطلبات إلى إسرائيل عبر مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية. وتبدأ مجدداً فترة انتظار الرد وسط القلق من احتمال عدم الحصول على موافقة في الوقت المناسب. وفي هذه الحالة، ينال اليأس من بعض المرضى ويمتنعون عن تقديم طلب جديد، ويتخلى آخرون عن حقهم في اصطحاب مرافق فيقدمون طلب تصريح لأنفسهم فقط. وإذا تمت الموافقة على طلبهم يضطرون إلى السفر وتلقي العلاج وحدهم.

تسمح إسرائيل للمرضى بتقديم طلب تصريح لشخص يختارونه كمرافق لهم في رحلة العلاج خارج قطاع غزة -حيث إنهم يعانون، بالتعريف، من أمراض صعبة تهدد حياتهم ولا يمكنهم السفر وحدهم، خاصة وهم تحت تأثير العلاجات بعد أن تلقوها. ولا تعرف الشروط المطلوب توفرها في المرافق، لكن المعروف بالتجربة أن إسرائيل تميل إلى الموافقة على دخول أقارب من الدرجة الأولى. ويبدو أنه كلما كان المرافق أكبر سناً ازداد احتمال الموافقة على طلب تصريح له -مع أنه عندما يكون المرافق مسنًا فإنه يصعب عليه تقديم العون المطلوب للمريض الذي يرافقه. وفي معظم الأحيان يضطر المريض إلى تقديم طلب تصريح لمرافق أكثر من مرة بعد رفض إسرائيل إصدار تصريح للمرافق الذي اختاره. ويظهر ذلك في معطيات منظمة الصحة العالمية التي تفيد بأن إسرائيل رفضت في العام 2021 نحو 60 % من أصل 18.632 طلب تصريح لمرافق قدمها المرضى.

أنشأت إسرائيل بسياساتها واقعاً يصعب معه على جهاز الصحة في قطاع غزة القيام بوظائفه، بل إنه عاجز عن تقديم العلاجات اللازمة لسكان القطاع، ومنها العلاجات المنقذة للحياة. ولذلك، هناك الكثير من المرضى الذي لا يتوفر لهم علاج سوى خارج القطاع، لكن السلطات الإسرائيلية، بدلاً من تسهيل خروجهم لتلقي العلاج المتوفر على بعد كيلومترات معدودة فقط- تعرقل خروجهم بشتى التعليمات والشروط والإجراءات التعسفية، لتحكم بذلك عليهم بمعاناة المرض حتى النهاية.

استمعت باحثة بتسيلم الميدانية، ألفت الكرد، إلى إفادات مرضى لم يتلقوا العلاج لأن إسرائيل لم تجب عن طلباتهم لتصاريح خروج للعلاج في الضفة الغربية. وفي ما يلي حكايات بعض منهم:

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فاطمة القهوجي (40 عامًا)، تعاني التهاب المفاصل الرثَياني (روماتيزم)، وهي أم لستة وتقيم في خانيونس. وقالت في إفادة أدلت بها في 14/11/2021:

أنا أم لستة أبناء في سن 12-21 عاماً. أعاني منذ عشر سنوات من مرض الروماتيزم، وهو يضعف مناعة جسمي ويسبب لي تورمات في المفاصل ونوبات ألم شديد تنتابني مرة كل أسبوع أو أسبوعين. إنها أوجاع فظيعة لدرجة أنني أصرخ من شدتها. عندما بدأت هذه المشاكل معي توجهت إلى أطباء كثيرين في القطاع وأجريت فحوصات كثيرة، لكن أياً منهم لم يشخص حالتي ويعرف مرضي. كانت تلك الفترة أصعب ما مر علي في حياتي. كان كل موضع في جسمي يؤلمني بشدة ولم أعرف ما الذي يحدث لي -إلى أن أجرى لي أحد الأطباء فحص دم خاصا وبعد عشرين يوماً أخبرني بما هو مرضي.

بدأت العلاج فوراً لأن المرض كان قد وصل مرحلة متقدمة. تناولت أدوية عديدة منها الكورتيزون الذي ما أزال أتناوله. قبل خمسة أعوام وفي العام 2016 بدأت أتلقى علاجاً بيولوجياً. كان يفترض أن أتلقى 48 حقنة ولكنني تلقيت فقط 36 وتحسنت حالتي على إثرها، لكنهم أوقفوا العلاج لأن هذا الدواء نفد من مخازن وزارة الصحة في القطاع. لهذا حولوني لاستكمال العلاج في مستشفى النجاح في نابلس. في العام 2017 قدمت ثلاث طلبات لتصريح دخول وجميعها رفضت، وتكرر الأمر في 2018 ثم في 2019. في العام 2020 لم أقدم طلبات بسبب تفشي وباء كورونا، حيث خشيت من العدوى خاصة وأن مناعة جسمي ضعيفة.

في هذه الأثناء تفاقمت مضاعفات المرض وتأثرت قدرتي على الرؤية. الآن أنا خائفة جداً من ظهور الآثار الجانبية للكورتيزون الذي قد يضر بالكبد والكلى.

لا أستطيع العناية بأبنائي وبيتي. وقد انتقلت والدتي، سميرة أبو طعيمة (60 عاماً) للإقامة عندنا لكي تساعدنا. عندما تنتابني نوبات الألم أظل في السرير لأنني لا أقوى على الوقوف. في الليالي أبكي وأصرخ من شدة الألم حتى أن أبنائي يغلقون أبواب غرفهم لكي لا يسمعوني.

في العام 2021 تدهور وضعي بحيث قال الطبيب إنه من الضروري أن أتلقى العلاج في مستشفى النجاح. بعد أن عينوا لي موعداً في 29/10/2021، قدمت طلبات تصريح لي ولأمي لترافقني، وتلقيت تبليغاً قبل الموعد ببضعة أيام بأن علي المجيء إلى حاجز “إيرز” لمقابلة المخابرات الإسرائيلية. وصلت إلى هناك في الموعد المحدد وبعد أن انتظرت من الساعة 11:00 صباحاً حتى الخامسة عصراً جاءت جندية وقالت لي: يمكنك عبور الحاجز الآن والسفر مباشرة إلى المستشفى. رفضت ذلك لأنني كنت وحدي بلا والدتي التي يفترض أن ترافقني، وأيضاً لم يكن معي نقود ولا ملابس. في الطريق إلى البيت وصلتني رسالة خطية تفيد بأن طلبي وطلب والدتي قد رفضا.

بذلك تم تعيين موعد جديد في المستشفى في 22/11/2021، وقدمت مجدداً طلب تصريح. في هذه المرة قررت السفر وحدي إلى المستشفى بلا مرافقة على أمل أن أحصل بهذه الطريقة على تصريح. أتمنى أن يحصل ذلك لأتمكن من تلقي العلاج البيولوجي. إنه ضروري لكي أستطيع ممارسة حياة عادية وأتخلص من هذا العذاب الذي لا ينتهي. أنا منهكة جسدياً ونفسياً من هذا الوضع المحبط.

أبنائي يحتاجونني والبيت يحتاج عناية. والدتي امرأة مسنة ولا تستطيع أن تقوم بكل الأعمال بدلاً عني. يحزنني أنها اضطرت إلى ترك منزلها والإقامة معنا. منذ أن مرضت لم تتركني لحظة واحدة. إنها تعتني بي إضافة إلى أعمال المنزل التي تقوم بها، تتابع وضعي الصحي وتهتم بكل المعاملات اللازمة.

*تحديث: تم تعيين موعد جديد لفاطمة القهوجي في 14/12/2021، لكنها تلقت في 13/12/2021 رسالة بالهاتف تفيد بأن طلبها “قيد الفحص”.

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يعاني نوفل حرارة (64 عامًا) من السرطان، وهو متزوج وأب لستة أبناء. في إفادة أدلى بها يوم 9/11/2021، قال:

منذ ست سنوات أعاني من أورام سرطانية في العظام والأمعاء الغليظة، وعانيت قبل ذلك من مشاكل في القلب وورم في الكتف. منذ تشخيص حالتي تلقيت العلاج في مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي في القطاع، وأيضاً في مستشفيات الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس. من العام 2019 وحتى 2021 مكثت في رام الله لتلقي العلاج.

في 1/8/2021 عدت إلى القطاع. كان يفترض أن أتلقى في مستشفى المطلع (أوجوستا فيكتوريا) في شرقي القدس علاجات أشعة لمعالجة الورم في الأمعاء الغليظة. كنت منهكاً جراء العلاجات التي تلقيتها ولم يكن في استطاعتي خوض هذه العملية بلا مرافق. قدمت طلب تصريح لي ولزوجتي لكي ترافقني إلى المستشفى. ذهبت إلى مكتب الشؤون المدنية وعينت بواسطتهم موعداً بتاريخ 29/8/2021، ولكن قبل الموعد بيوم واحد تلقيت رسالة هاتفية يقولون لنا فيها إن الطلب “قيد الفحص”. عدت إلى مكتب الشؤون المدنية وعينت موعداً جديداً في 4/12/2021، ومرة أخرى تلقيت رسالة قبل الموعد بيوم واحد تفيد بأن طلبي وطلب زوجتي قيد الفحص. وهذه المرة اتصلوا بي من المستشفى وعينوا لي موعداً جديداً في 23/12/2021.

أنا متوتر جداً لأنني لم أحصل على التصريح حتى الآن. لم أتوقع أن يحدث هذا معي، فقد سبق وتلقيت العلاج في الضفة الغربية وعدت إلى القطاع بلا أي مشكلة. هذا الأمر يشكل ضغطًا كبيرًا وأنا رجل مسن ومريض ولا يوجد لحالتي علاج في القطاع. السرطان ينتشر في جسمي وقد وصل إلى المعدة أيضاً ووضعي يتدهور يوماً بعد يوم، ناهيك عن الأوجاع التي أعانيها ليلاً ونهاراً. أدعو الله أن أحصل على الموافقة وأتمكن من الوصول إلى المستشفى وتلقي العلاج.

*تحديث: في 28/12/2021 تلقى نوفل حرارة رسالة هاتفية أخرى تبلغه بأن طلبه وطلب زوجته قيد الفحص. وفي كانون الثاني (يناير) 2022 حصل نوفل وزوجته على تصريح دخول بتاريخ 17/1/2022 وتمكن من الذهاب لتلقي العلاج في مستشفى المطلع (أوجوستا فيكتورا) في شرقي القدس.

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شفاء البحابصة (40 عاماً)، مريضة سرطان من سكان خانيونس، وهي أم لثلاثة أبناء تتراوح أعمارهم بين 4-16 عاماً. في إفادة أدلت بها يوم 25/11/2021، قالت:

في العام 2020 شعرت بكتلة في ثديي فتوجهت لإجراء فحوصات. قال لي الأطباء إنها على ما يبدو كيس حليبي ولا خوف منها. ولكن بعد بضعة أشهر أخذت تنتابني أوجاع شديدة في الصدر فتوجهت إلى عيادة وكالة الغوث (أونروا) وهناك قال لي الأطباء إنها كتلة سرطانية وحولوني إلى مستشفى ناصر في خان يونس. في شباط (فبراير) 2021 أجريت لي صور وخزعة وتبين أنه ورم سرطاني خبيث. في آذار (مارس) 2021 رقدت في المستشفى لمدة يومين حيث أجريت لي عملية لاستئصال الورم والغدة اللمفاوية.

في نيسان (إبريل) 2021، بدأت سلسلة علاجات كيماوية في المستشفى الأوروبي، والآن يفترض أن أبدأ العلاج البيولوجي. هذا العلاج بعضه متوفر في قطاع غزة وبعضه الآخر متوفر فقط في مستشفى النجاح في نابلس، ولذلك كتب لي الطبيب تحويلاً إلى هناك.

توجهت إلى مكتب الشؤون المدنية وتم تعيين موعد لي في مستشفى النجاح في 13/9/2021. قدمت طلب تصريح لي ولمن سترافقني وهي خالتي راوية أبو شلهوب (48 عاماً). قبل الموعد بيوم واحد وصلتني رسالة عبر الهاتف تقول إن طلبي وطلبها قيد الفحص. في هذه الأثناء تم تحويلي لتلقي 16 وجبة علاج بالأشعة في مستشفى المطلع (أوجوستا فيكتوريا) في شرقي القدس وتم تعيين موعد لذلك في 7/11/2021. ولذلك قدمت مرة أخرى طلب تصريح لي ولخالتي، ولكن هذه المرة أيضاً وصلتني قبل الموعد بيوم واحد رسالة تبلغني بأن طلبينا قيد الفحص. لو كان وضعي المادي يسمح لكنت سافرت لتلقي العلاج في مصر ولكن ذلك يكلف كثيراً.

أشعر بأنني في ضائقة. أنا منهكة جسدياً ونفسياً من المرض ومن السعي الدائم للحصول على العلاج. من دون موافقة إسرائيل لن أستطيع الحصول على العلاج الذي أحتاجه. حياتي في خطر وأنا لا أفهم لماذا لا تتيح لي إسرائيل تلقي العلاج. الوقت يمر وأنا أخاف أن ينتشر المرض في جسمي ويفوت الأوان. لدي ثلاثة أبناء وهم بحاجة إلي. أخاف أن ينتشر المرض ويصبح أبنائي بلا أم. في هذه الأثناء أعاني من وهن شديد وأوجاع بحيث لا يمكنني القيام بأعمال المنزل. أحاول الحفاظ على معنويات عالية لأجل أولادي لكن الأمر صعب جداً.

تحديث: تم تعيين موعد جديد لعلاجات الأشعة في 19/12/2021، وهذه المرة أيضاً تلقت شفاء البحابصة الرد “قيد الفحص” عبر رسالة نصية إلى هاتفها.

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عبد الله حجاج (20 عاماً) من سكان مدينة غزة، وهو يعاني من مشاكل في الكبد. في إفادة أدلى بها يوم 7/11/21 قال:

أنا مريض منذ أن كنت طفلاً. عندما كان عمري ثلاثة أشهر اكتشفوا لدي مرضاً يسمى رتق القناة الصفراوية (Biliary atresia) حيث تنسد قنوات المرارة عند الولادة أو بعد ذلك بقليل. آنذاك أجريت لي في مستشفى الشفاء في غزة عملية في قناة المرارة وصلوا خلالها الكبد مع الاثني عشر. منذ ذلك الحين أعاني بشكل دائم من آلام في البطن في منطقة الكبد. كانت تجرى لي فحوصات أسبوعية وكنت أتناول مسكنات الآلام بشكل متواصل.

في العام 2012 عندما كنت في العاشرة من عمري، صرت أتقيأ دماً وتبين أن لدي مشاكل أخرى: نتوءات في المريء وأكياس دم في المعدة نتيجة تليف الكبد والقناة الصفراوية وتضخم الطحال. أحالني الأطباء فوراً إلى المستشفى العربي المتخصص في نابلس، وقد تلقيت العلاج هناك مرات عدة. ولكن عندما كنت في الـثانية عشرة من عمري قال الأطباء إنه لا يوجد لديهم علاج مناسب لي ونصحوا والدي بأن يأخذني للعلاج في مستشفيات مصر.

سافرت إلى مصر مع والدي -صالح حجاج (55 عاماً)- ومكثنا هناك مدة شهر. أجريت لي فحوصات وخزعة كبد للتأكد من وضعي وكانت النتائج جيدة. بعد ذلك كنت أذهب للعلاج في مصر مرة كل ستة أشهر وأحياناً كان العلاج يستمر طوال أشهر. من حين لآخر كنت أتلقى العلاج أيضاً في مستشفى في نابلس. أجري لي فحص تنظير للبطن وتلقيت حقناً للمعدة وتوصيل النتوءات. آخر علاج تلقيته في نابلس كان في 8/12/2018.

في نهاية 2019 قدمت طلب تصريح لكي أتلقى العلاج في نابلس ولكن إسرائيل رفضت الطلب. في العام 2020 لم أقدم طلبات تصريح بسبب وباء الكورونا. آخر مرة سافرت للعلاج في مصر كانت في آذار (مارس) 2021. بعد ذلك أوقفت العلاج هناك لأن حالتي تدهورت وبت لا أقدر على السفر، إضافة إلى أن عبء التكاليف أصبح ثقيلاً على أسرتي.

تم تعيين موعد للعلاج في مستشفى النجاح في نابلس في 21/8/202. قدمت طلب تصريح لي ولعمي كفاح (52 عاماً) لكي يرافقني. قبل الموعد بيوم واحد تلقيت رسالة نصية عبر هاتفي تفيد بأن طلبينا “قيد الفحص”. كما أنهم استدعوا عمي لمقابلة في حاجز “إيرز” في 22/8/2021، أي بعد موعد العلاج بيوم واحد. قبل المقابلة تلقى عمي عبر هاتفه تبليغاً خطياً بتأجيل المقابلة إلى 29/9/2021. جاء موعد علاجي في نابلس ولم نتلق رداً على طلب التصريح. عينت موعداً جديداً يوم 25/10/2021. وفي هذه المرة قدمت طلب تصريح لي وتصريح لمرافق آخر هو ابن عمي حازم حجاج (31 عاماً). هذه المرة أيضاً أبلغوني قبل الموعد بيوم واحد أن الطلبات قيد الفحص. بعد تلك المرة عينوا لي موعداً آخر في 14/11/2021، فقدمت مجدداً طلب تصريح لي ولمرافق جديد هو عمي مثقال حجاج (42 عاماً).

أنا أعيش على مسكنات الأوجاع ويجب أن أخضع بصورة عاجلة لفحوصات وفحص تنظير للبطن. كلما قدمت طلب تصريح وأنا أظل متوتراً جداً حتى وصول الرد، ثم أصاب بخيبة شديدة عندما يأتي الرد بأن طلبي “قيد الفحص”، ولكني أتمسك بأمل أن أحصل على التصريح وأتلقى العلاج. لا أخرج من المنزل لأنني دائماً أعاني أوجاعاً شديدة جداً في منطقة البطن. الأدوية التي أتناولها باهظة الثمن، أطلبها من مصر ويجلبها لي من يسافرون إلى هناك من الأقارب وآخرين. هذا المرض يشل حياتي. بسبب السفر المتكرر إلى مصر والعلاجات تركت المدرسة. حياتي أقضيها في توتر وانتظار الرد بخصوص العلاج.

*تحديث: حصل عبد الله حجاج على تصريح وسافر وحده إلى المستشفى في نابلس، وحتى 3/1/2022 كان ما يزال يتلقى العلاج هناك.

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سمر أبو وردة (42 عاماً)، متزوجة وهي من سكان خانيونس. تعاني من مرض السرطان. في إفادة أدلت بها يوم 21/11/2021، قالت:

أعاني من سرطان الغدة الدرقية الذي شخصه الأطباء في العام 2019. كانت البداية عندما أحسست لفترة بانتفاخ في العنق وكنت أحس باختناق وصعوبة في بلع الطعام. توجهت إلى طبيب اختصاصي أنف وأذن وحنجرة فأحالني لإجراء فحص أولتراساوند، وتبين أن لدي ورما. فحص الخزعة بين أنه ورم سرطاني.

تعين لي موعد لعملية بعد شهرين من ذلك لأجل استئصال الورم في مستشفى ناصر في خانيونس. أجريت العملية في 19/6/2019، ورقدت في المستشفى لمدة 21 يوماً. بعد ذلك، وعلى مدى شهرين كنت آتي إلى المستشفى كل صباح وكل مساء لتلقي حقن محلول الكالسيوم لمدة 4 ساعات في كل مرة. كان يرافقني زوجي صالح أبو وردة، (47 عاماً)، وأحياناً يرافقني أبناؤه من زوجته الثانية وجميعهم في سن المدرسة.

في العام 2020 أحالني الطبيب المعالج إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتلقي علاجات باليود المشع ومسح PET. قدم زوجي طلب تصريح خروج من القطاع لي وله، ولكن لم نحصل على تصاريح في تلك السنة بسبب وباء كورونا.

بعد ذلك تم تعيين موعد في المستشفى نفسه ليوم 7/2/2021، لكنني أجلته إلى 12/9/2021 لأنني لم أتمكن من الحصول في الوقت المناسب على التزام مالي جديد من مكتب الشؤون المدنية. ولكي نسرع الأمر، قدمنا هذه المرة طلب تصريح لي وحدي، بلا مرافق. انتظرت الرد بفارغ الصبر ولكن عندما جاء الموعد أبلغوني أن طلبي “قيد الفحص”، وهكذا ضاعت مني فرصة العلاج.

تم تعيين موعد جديد في يوم 9/11/2021، ومجدداً قدمت طلب تصريح لكن الرد جاء مرة أخرى عبر رسالة هاتفية تقول إن الطلب “قيد الفحص”. في هذه الأثناء نفدت صلاحية الالتزام المالي وكان علي البدء في جميع المعاملات من جديد.

قبل ستة أشهر تواصلت مع منظمة “العون والأمل” التي تساعد مرضى السرطان في غزة فقالوا لي إنه يمكنني عن طريقهم تلقي العلاج في تركيا أو الأردن. عبأت النماذج المطلوبة وقدمتها ثم رتبوا بدورهم أمور السفر. وصلت إلى حاجز “إيرز” وكانت معي عشر نساء أخريات. جميعهن عبرن الحاجز باستثنائي -لم يسمح لي الإسرائيليون بالسفر.

لقد احترت ماذا أفعل. أحس أن عذابي بلا نهاية. أنا مريضة سرطان ومن الضروري أن أتلقى العلاج في المستشفى الأهلي في الخليل. لماذا يمنعون عني العلاج؟ كيف يمكنهم ذلك؟! أنا حقاً لا أعرف ماذا أفعل. أحياناً أفكر بطلب تحويل للعلاج في مصر ولكن اجتياز معبر رفح معقد والسفر إلى مصر في حالتي هذه صعب. لا أعتقد أنه يمكنني تحمله. على كل حال هذا يكلف الكثير من المال ووضعنا الاقتصادي لا يسمح بذلك.

أعاني المرض منذ سنتين. لا أستطيع القيام بأي عمل في المنزل ولذلك يقع عبء ذلك على زوجي والأولاد. المرض يسبب لي نقصاً في الكالسيوم وهذا يؤدي إلى وهن دائم وصداع شديد يكاد لا يتوقف. أتناول أدوية كثيرة ولكن هذا لا يكفي. أنا أحتاج للعلاج في المستشفى الأهلي لمنع انتشار السرطان.

*تحديث: حتى 6/1/22، كانت سمر أبو وردة ما تزال تقدم المعاملات لتلقي العلاج في الأردن.

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يكمن في جوهر نظام الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي انتهاك منهجي لحقوق الإنسان. تعمل بتسيلم لأجل إنهاء هذا النظام، إدراكًا منها أنه بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق مستقبل يضمن حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرية والمساواة لجميع الأفراد -فلسطينيين وإسرائيليين- القاطنين بين النهر والبحر.