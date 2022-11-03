هكذا تعلم بأنك تعاني من الشقيقة

من أحد أسباب آلام الرأس العديدة هي الشقيقة، والتي يعاني منها الكثيرين

وتكون مصحوبة بعلامات، مثل: ومض الضوء، أو تَشوش في الرُّؤْيَة (Blurred Vision)، أو الشعور بوخز في الذراع أو الرجل، أو الغثيان، أو التقيؤ، أو الحساسية المفرطة للضوء والضجيج.

يوضح الدكتور أسامة الخطيب ، أخصائي الأمراض الباطنية، مفهوم الشقيقة وكيف تعلم بأن تعاني من أعراض الشقيقة، وذلك عبر حلقات برنامج “الغد دكتورز”.

ويعرض البرنامج عدة حلقات خلال الأسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.