هكذا تكتشف إصابة طفلك بمتلازمة نقص الانتباه

الدوحة- أوردت مجلة “إلتيرن” (Eltern) الألمانية أن ‫المؤشرات الأولية الدالة على الإصابة بمتلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة ‫يمكن أن تظهر لدى الأطفال مبكرا، في عمر ما قبل المدرسة مثلا.

‫لذا أوصت المجلة المعنية بالأسرة الآباء بمراقبة سلوك طفلهم الصغير ‫بعناية شديدة، موضحة أن الآباء يمكنهم الاستدلال على إصابة طفلهم بهذه ‫المتلازمة من خلال الحركة الزائدة والنفور من أداء الأنشطة، اللذان يتطلبان ‫التركيز والانتباه لمدة تزيد على دقيقة أو دقيقتين. ‫ومن الأعراض الأخرى عدم الشعور بالرهبة من أي شيء، الأمر الذي قد يدفع ‫الطفل إلى الإتيان بسلوكيات تعرضه للخطر، إضافة إلى سلوكه العدواني ‫تجاه أقرانه في أثناء اللعب معهم مثلا.

الكشف المبكر

‫وشددت المجلة على ضرورة أن يكتشف الوالدان إصابة طفلهم بهذه المتلازمة ‫مبكرا، للحيلولة دون وقوع الطفل بالإخفاق في حياته التعليمية والشخصية ‫والوظيفية لاحقا.

‫وأوضحت “إلتيرن” أن الأطفال المصابون بمتلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة ‫يعانون من اضطراب في نمو مخهم، مشيرة إلى أن الإصابة بهذه المتلازمة ‫ترجع في الأساس إلى العوامل البيولوجية والوراثية، التي يظل الطفل حاملا ‫لها طوال حياته.

‫ويتمثل هذا الاضطراب في أن حجم ما يعرف بإسم “النواة المذنبة” (Caudate nucleus) لدى ‫هؤلاء الأطفال يكون أصغر من حجمها الطبيعي لدى أقرانهم. وتعد النواة ‫المذنبة إحدى أجزاء المخ المسؤولة عن أشياء عدة، من بينها التحكم في ‫الحركة واللغة وكذلك التعلم.

‫ويمكن علاج متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة بواسطة الأدوية النفسية ‫والعلاج السلوكي والعلاج النفسي إلى جانب الدعم الأسري. -(الجزيرة نت)