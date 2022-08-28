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هكذا تلقت نادين خبر وفاة شقيقها جورج الراسي

11:22 ص2022-08-28
هكذا تلقت نادين خبر وفاة شقيقها جورج الراسي
هكذا تلقت نادين خبر وفاة شقيقها جورج الراسي

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أصيبت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بانهيار تام فور علمها بخبر وفاة شقيقها الفنان اللبناني جورج الراسي، بحادث سير على الحدود اللبنانية السورية.

وبحسب ما أشارت “نواعم”، فقد تمت الاستعانة بأحد الأطباء لمساعدتها وتهدئتها، خصوصا أنها مصابة بصدمة قوية جراء الفاجعة، بحسب ما قال مقربون من العائلة، وهي حتى الساعة ترفض لقاء الناس، في وقت يتواجد أولادها إلى جانبها فقط.

الجدير ذكره أن نادين الراسي كانت الداعمة الأولى لشقيقها وفي أكثر من مناسبة، وهما مقربان من بعضهما بشكل كبير ويتبادلان الأسرار.

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11:22 ص2022-08-28
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