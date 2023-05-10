هكذا يحاول توم كروز التقرب من شاكيرا

اتجهت الانظار الى النجمة الكولمبية شاكيرا مجددا بعد الحديث عن علاقة تجمعها بالممثل الشهير توم كروز حيب ما كشفت مصادر مطلعة في حديث خاص لموقع “الصفحة السادسة”.

وقال المصدر: “إنّه مهتمٌ جداً بمواعدتها. ويوجد انسجام بينهما”.

كما اشار المصدر الى أنّ شاكيرا بحاجة إلى شخص تستند عليه وتوم كروز رجل حسن المظهر واضاف ممازحا: “وهي ليست أطول منه”.

وكانت شاكيرا قد شوهدت برفقة نوم كروز خلال سباق الفورمولا 1 الذي أقيم في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد ظهرا في مقاطع فيديو متداولة وهما يتبادلان الأحاديث إلى أن قاطعهما الإبن الأكبر لشاكيرا، ميلان.

ويبدو أن كروز انبهر بشاكيرا لدرجة أنّه أرسل لها الورود بعد السباق، وفقاً لما أفادته مصادر لـ”الصفحة السادسة”.

اقرأ أيضاً: