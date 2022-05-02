هكذا يعزز فيتامين C صحة القلب والأوعية الدموية بشكل مدهش!

عندما يطرأ فيتامين C على الذهن، فإن العقل يستحضر تلقائيًا صورًا لكوب عصير البرتقال أو علبة أقراص الفيتامين، الذي يهتم الكثيرون بتناوله لدعم الصحة المناعية.

لكن، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Mind Your Body Green، إن اختصار فوائد فيتامين C بشكل حصري كمرادف لتعزيز جهاز المناعة يتجاهل كل الخصائص والوظائف الاستثنائية الأخرى لهذا الفيتامين القوي. يعزز فيتامين C أيضًا صحة الجلد والمفاصل والعينين، بل يعزز الحالة المزاجية، بالإضافة إلى أنه مكون حيوي لأحد أهم أعضاء الجسم وهو القلب.

إن فيتامين C مليء بالمفاجآت، بخاصة الطريقة التي يدعم بها صحة القلب والأوعية الدموية.

طرق للحفاظ على صحة القلب

يشارك فيتامين C في عدة جوانب مختلفة من نظام القلب والأوعية الدموية، مما يجعل تناول كمية كافية من فيتامين C مفتاح لقلب سعيد وصحي:

يعزز ضغط الدم الصحي

تشير الأبحاث إلى أن مكملات فيتامين C تلعب دورًا في الحفاظ على ضغط الدم الصحي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الدور الحيوي الأساسي للفيتامين في إنتاج الكولاجين.

إن فيتامين C ضروري لتخليق الكولاجين (وهذا هو السبب في أنه محبوب من قبل خبراء الصحة والجمال في كل مكان). وفي حين أنه يفعل العجائب لصحة الجلد والشعر والأظافر، فإن الكولاجين ضروري أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم – مثل الشرايين. مع تناول كمية كافية من فيتامين C، يسمح إنتاج الكولاجين بالحصول على شرايين مرنة وصحية، والتي تعد أساسية لتسهيل تمدد الأوعية الدموية والحفاظ على مستوى ضغط دم سليم.

2. يدعم وظيفة بطانة القلب

إن البطانة هي عبارة عن غشاء رقيق مصنوع من الخلايا البطانية التي تبطن القلب والأوعية الدموية. يعتمد جسم الإنسان على التشغيل السليم للبطانة، حيث تنظم مرور الخلايا والمواد من الدم إلى الأنسجة الأخرى وتتحكم في انقباض الأوعية الدموية وتمددها.

وفقًا لمراجعة بحثية في دورية Atherosclerosis، فإن مكملات فيتامين C تعزز الصحة العامة ووظيفة البطانة. كما يعزز فيتامين C نشاط مضادات الأكسدة لحماية نسيج بطانة القلب النشطة للغاية. تستهدف الجذور الحرة البطانة، لكن مضادات الأكسدة لفيتامين C تساعد في الحماية ضد الأنواع المؤكسدة التفاعلية ROS وتحافظ على توازن الأكسدة من أجل مرونة البطانة وعملها.

يحمي من الأكسدة الدهنية

يحدث بيروكسيد الدهون عندما تؤكسد الجذور الحرة الدهون غير المشبعة. إنه مثل الإجهاد التأكسدي المستهدف للدهون الصحية (أي الموجودة في أغشية الخلايا في جميع أنحاء الجسم، بما يشمل القلب). إن الدهون غير المشبعة مثل أوميغا-3 توفر مجموعة من وظائف القلب والأوعية الدموية المهمة، مثل تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز الإجراءات المضادة للالتهابات واستقرار إيقاع القلب.

باختصار، إن بيروكسيد الدهون هو مكون غير مرغوب فيه، ومن ثم فإنه بفضل الخصائص القوية المضادة للأكسدة في فيتامين C متعدد الوظائف والمغذيات الدقيقة يتم حماية الدهون الأساسية المفيدة من الجذور الحرة الجامحة. – العربية