هلال القدس يستقبل الجيش السوري في عمان غدا

عمان- الغد- يستقبل فريق هلال القدس الفلسطيني، ضيفه فريق الجيش السوري في عمان، بعد أن اختار استاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة، ملعبا بيتيا لمبارياته ضمن المجموعة الأولى في منافسة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يلتقي الفريقان عند الساعة السادسة مساء يوم غد الإثنين، لحساب الجولة الثانية من المنافسات الآسيوية.

ويحاول فريق هلال القدس النهوض من كبوته بعد خسارته أمام العهد اللبناني بنتيجة 1-2، وتجاوز ظروفه الصعبة بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس النادي د.باسم أبو عصب، إلى جانب معاناته والرياضة الفلسطينية من ممارسات الاحتلال في مدينة القدس، وهو الذي كادت ظروفه أن تقف عائقا أمام مشاركته الآسيوية، إلا أن الفريق المقدسي مضى واثق الخطى، وضمد جراحه وقدم الى عمان، لخوض مباراته أمام الجيش السوري، مطالبا أبناء القدس واعضاء الهيئة العامة والإدارية للنادي بتحمل مسؤولياتهم تجاه نادي مدينة القدس العريق، في الوقت الذي اختار هلال القدس عمان لإقامة مبارياته، منطلقا من العلاقة التاريخية التي تربط التوأم الأردني الفلسطيني، والموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية.

على الطرف الآخر، ينظر المدير الفني لفريق الجيش السوري رأفت محمد، إلى استعادة ترتيب أوراق فريقه، وتجاوز عثرة التعادل أمام المنامة البحريني بنتيجة 0-0 بالجولة الأولى، وهو الذي يخاطب لاعبي فريقه بذكريات 2004، حين توج فريق الجيش السوري بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، ومستفيدا من عودة هداف الدوري السوري محمد الواكد، بعد إنتهاء عقوبة إيقافه من آخر مباراة بالنسخة الماضية، وينظر الى الفوز في هذه المباراة، التي تعني للجيش السوري إحياء حظوظ المنافسة على بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى.