هلا مسعد أول امرأة تتولى منصب مدير عام “البوليفارد أرجان من روتانا”

عمان- الغد- أعلن فندق البوليفارد أرجان من روتانا عن تولي هلا مسعد منصب مدير عام الفندق الذي يعد أول فندق في الأردن ضمن فنادق مجموعة روتانا الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية.

والسيدة مسعد هي أول امرأة عربية تتولى مناصب إدارية عليا في “روتانا” منذ اثني عشر عاما؛ حيث عينت في العام 2009 مديراً عاماً لفندق حازمية روتانا الذي سمي لاحقاً بـ”تمار روتانا” في لبنان، ثم انتقلت بعدها لتولي منصب مدير عام فندق روشة أرجان من روتانا، وحالياً منصب مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، حاملة معها خبرات في مجال الفندقة تتجاوز 20 عاماً تدرجت خلالها في العديد من المناصب في الإدارة والعمليات التي مكنتها من إبراز قدراتها القيادية.

وتؤمن مسعد التي تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، وتخرجت في العام 2007 من المدرسة الأوروبية للإدارة، بأهمية تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ولها العديد من المبادرات في تمكين النساء، وخاصة المتزوجات منهن، والاحتفاء معهن بإنجازات مهمة من خلال التواصل والمشاركة الداخلية.

ومن جانبها، أعربت مديرة عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا هلا مسعد، عن سعادتها بالانضمام إلى فريق فندق البوليفارد أرجان هذا الفندق الاستثنائي الذي يعد أول فنادق مجموعة روتانا في الأردن ويمتاز بعناصر الجذب والمميزات التنافسية العالية نظراً لما يقدمه من خدمات فندقية مميزة على المستويات كافة، مشيرة إلى رغبتها في تسخير كامل خبراتها وإمكانياتها لمواصلة نمو ونجاح علامة روتانا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا

الشرقية.