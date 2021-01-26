هلسة: نمتلك الخامات والسلة النسوية بحاجة إلى الإهتمام

خالد العميري

عمان – كشفت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيسة اللجنة النسوية، دينا هلسة، أن دوري الفئات العمرية تحت سن 18 ناشئات، سينطلق في الأول من شباط (فبراير) المقبل، بمشاركة 3 فرق هي الأرثوذكسي وديونز وشباب الفحيص.

وقالت دينا هلسة في معرض ردها على استفسارات (الغد): “دوري الناشئات تحت سن 16 شارف على الانتهاء في موسم استثنائي، وسيبدأ دوري الناشئات تحت سن 18 في الأول من شباط (فبراير) على أن يختتم في الخامس من آذار (مارس) المقبلين، يليه دوري الناشئات تحت سن 14 بمشاركة قياسية لـ 9 فرق”.

واستطردت: “ستكون هناك بطولة درع الاتحاد هذا الموسم، على أن ينطلق دوري السيدات في الثلث الأخير من آذار (مارس) المقبل، وسيكون بمشاركة فرق الفحيص والأرثوذكسي ولاعبات نادي المقاولين حتى الآن، بعدما تبناهن الاتحاد للمشاركة تحت مظلته في الموسم الجديد، بعد اعتذار ناديهن عن خوض البطولة، حيث يتولى تدريبهن محمد حمدان والمعالج حسن برهومة”.

وتطرقت هلسة للحديث عن أجندة الاتحاد العربي لهذا الموسم، بقولها: “نتطلع هذا الموسم للمشاركة في بطولات الاتحاد العربي، وطلبنا استضافة البطولة العربية لمنتخبات السيدات التي تقام في آب (اغسطس) المقبل، لكن تم الرد بالرفض واسناد الاستضافة إلى مصر، وهناك بطولة للناشئات تحت سن 16 نتطلع للمشاركة بها أيضا، وهناك بطولة آسيا وهي غير مؤكدة حتى الآن، لكننا نريد العودة بقوة إلى الساحة الدولية”.

وتمنت هلسة على “فيبا” والاتحاد العربي، أن يضعا أجندة واضحة، مشيرة: “تخطيطنا للسيدات دائما ما يكون طويل الأمد، لكن من الصعب أن يتحقق في ظل غياب الأجندة الواضحة للاتحاد العربي وفيبا، نتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر بالسلة النسوية”.

وختمت حديثها بالقول: “حريصون على تشكيل منتخب للسيدات، وطموحنا أن ننافس في جميع الاستحقاقات الدولية وأن نشكل فرقا منافسة، خاصة أننا قمنا في العام 2019 بتشكيل منتخب نسوي لأول مرة وبعد غياب طويل استمر قرابة 10 سنوات، وشاركنا ببطولة غرب آسيا، ونحن نمتلك أصغر معدل أعمار للاعبات لا يتجاوز 24 عاما أسوة بباقي المنتخبات، ونمتلك الخامات الجيدة والقادرة على تحقيق الإنجاز في المشاركات الخارجية”. (فاست بريك)