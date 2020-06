هل أصبح أسوأ في ما في الجائحة خلفنا؟ إليكَ ما يعرفه العلماء

ديفي سريدهار* – (الغارديان) 11/6/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم تكن هناك وفيات جديدة من فيروس كورونا في لندن أو إسكتلندا أو أيرلندا الشمالية. ببطء، ينخفض عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المشافي وأعداد الوفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ولكن، بدلاً من الاحتفال بهذه العلامات المبكرة على أن أسوأ ما في الوباء يمكن أن يكون قد أصبح خلفنا، يحذر بعض العلماء من موجة ثانية من التفشي -زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، والتي يمكن أن تحدث حتى بعد تراجع مستمر في عدد الحالات.

غالبا ما تحيل هذه التحذيرات إلى جائحة انفلونزا العام 1918. فقد قتل ذلك التفشي عشرات الملايين من الناس عندما عاد في الشتاء التالي في شكل أكثر فتكاً بعد السيطرة على التفشي الأول. لكن هناك افتقاراً مُربكاً إلى الإجماع بين العلماء حول ما إذا كنا سنرى موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا. وعلى الرغم من أن المستقبل غير مؤكد، يمكننا أن نتخيل أربعة سيناريوهات لما قد يأتي تالياً.

إحدى الفرضيات، التي طرحها الأطباء في إيطاليا، هي أن فيروس كورونا يمكن أن يصبح أضعف أثناء انتشاره. من خلال طفرة فيروسية، يمكن أن يفقد “سارس-كوف-2” قوته ويصبح أخف تأثيراً أو أقل عدوى. لكن فيروسات كورونا أثبتت كونها نوعاً مستقراً بشكل ملفت من الفيروسات. ولا يوجد دليل يدعم حدوث هذا النوع من الطفرات في سنوات، ناهيك عن أسابيع. بدلاً من الطفرات الفيروسية، ربما تكون التحسينات في معدلات البقاء على قيد الحياة في إيطاليا مرتبطة بإدارة سريرية أفضل لمرض “كوفيد-19″، بينما يتعلم الأطباء كيفية علاج المرضى في المستشفى بشكل أكثر فعالية.

ثمة رأي آخر هو أن عدد الأشخاص المعرضين لهذا الفيروس أقل من التقديرات، إما لأن قسماً كبيراً من السكان قد تعرضوا له بالفعل، أو لأنهم طوروا مناعة متقاطعة من فيروسات أخرى مماثلة. ويبدو هذا السيناريو أيضاً غير مرجح. فقد قدرت اختبارات الأمصال المبكرة أن 17 في المائة فقط من سكان لندن و5 في المائة من سكان المملكة المتحدة تعرضوا للفيروس في أواخر أيار (مايو). وهذا يعني أنها ما تزال هناك نسبة كبيرة من السكان لم تتح لهم الفرصة بعد لبناء الحصانة، وهي صورة تتوافق مع دراسات علم الأمصال من فرنسا وإسبانيا والسويد، والتي كانت لها نتائج مماثلة.

لكن الصورة قد تكون أكثر تعقيداً. فقد أفادت دراسة حديثة أن الأفراد الذين لم يتعرضوا أبداً لـ”سارس-كوف-2″ ما تزال لديهم خلايا تائية T cells، التي تتفاعل مع الفيروس، وهي مكون رئيسي آخر للاستجابة المناعية للجسم. واقترح مؤلفو الدراسة أن التعرض السابق لفيروسات كورونا الباردة الشائعة يمكن أن يعني أن الجسم قادر على اكتشاف البروتينات في فيروس “سارس-كوف-2”. وفي حين أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون واعداً، فإنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الأجسام المضادة أو تفاعلية الخلايا التائية قد تؤدي إلى تطوير مناعة في أحد ضد “سارس-كوف-2”.

ثمة نهج ثالث، والذي تم تبنيه بشكل متعمد في السويد، هو السماح للفيروس بأن يكمل دورته وينتشر بين السكان. ويعامل هذا النهج “كوفيد-19” مثل فيروس الانفلونزا؛ إلى أن يتوفر لقاح أو يتعرض عدد كافٍ من السكان للمرض لتطوير مناعة قطيع، فإن الفيروس سيكون غير قابل للإيقاف.

لكن تكلفة السماح للفيروس بالانتشار بين السكان حتى يطوِّر مناعة قطيع هي أن الكثير من الناس سوف يمرضون أو يموتون نتيجة لالتقاط عدوى “كوفيد 19”. ومع عدم وجود أي تأكيد حتى للمدة التي قد تستمر فيها المناعة، فإن هذا النهج لا يقدم أي يقين حول ما إذا كان يمكن أن يصاب الناس بالمرض مرة أخرى بعد بضعة أشهر أو سنوات -مما يؤدي إلى قدوم موجة ثانية من العدوى.

وجهة نظري الخاصة هي أنه يمكننا تجنب قدوم موجة ثانية إذا تمكنت الحكومات من احتواء الفيروس بقوة من خلال الاختبارات، وتعقب حاملي الفيروس وعزلهم، ومن خلال تشجيع ممارسات النظافة الصحية الجيدة، مثل غسل اليدين والتطهير البيئي، مدعومًة بالتباعد الجسدي حيث يكون لازماً. والهدف هو تخفيض عدد الحالات إلى مستوى منخفض بحيث يقتصر نقل العدوى على بؤر تفشٍّ منفصلة قابلة للاحتواء، مع الهدف النهائي المتمثل في القضاء عليها.

فكر في هذا على أنه سلسلة من الحرائق الصغيرة التي تنشأ باستمرار والتي يجب إخمادها بسرعة قبل أن تتحول إلى حريق لا تمكن السيطرة عليه. وقد عملت كوريا الجنوبية وألمانيا بشكل فعال مع هذا النهج؛ حيث طبقتا استراتيجيات إجراء الاختبارات الشاملة لأكبر عدد من الناس وأساليب التتبع، وعزل حاملي الفيروس واستخدام أنظمة المراقبة لتحديد خريطة انتشاره.

لكن التركيز على الوفيات الناجمة عن موجة ثانية قد يصرف الانتباه عن الحصيلة الحقيقية النهائية من الخسائر التي يخلفها الفيروس: الأضرار طويلة المدى التي يمكن أن يتسبب بها للرئتين والقلب والكليتين والدماغ، وحتى الأوعية الدموية بين أولئك الذين يتعافون. ويظهر هذا البُعد كواحد من أهوال “كوفيد-19”. وغالباً ما يتم نسيان أن “كوفيد-19” هو فيروس جديد، مختلف تماماً عن الانفلونزا، وأنها قد يكون له تأثيرات صحية طويلة المدى والتي لن يتم التعرف إليها وتحديدها إلا في أشهر أو سنوات.

إذا كان فيروس كورونا يمثل لجيلنا ما مثله شلل أطفال سابقاً، فإننا يمكن أن ننظر إلى النهج الذي تتبعه الحكومات في منطقة المحيط الهادئ. فقد تمكنت نيوزيلندا من القضاء على فيروس كورونا، وتقترب أستراليا من تحقيق هذا الهدف. ومع وجود نقاط التفتيش الحدودية، يمكن للأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان أن يعودوا إلى الحياة الطبيعية. والآن، عادت المباريات الرياضية في نيوزيلندا، وأعيد فتح المدارس، ويجري الحجز لحفلات الزفاف ويمكن للناس أن يروا أقاربهم بأمان.

قد تجبر نجاحات نيوزيلندا وأستراليا الدول الأخرى على إعادة التفكير في استراتيجياتها الخاصة، وتأمل في إمكانية القضاء على الفيروس داخل حدودها. وبدلاً من العيش مع التهديد المستمر لـ”كوفيد-19″، قد يبدأ الناس بسؤال حكوماتهم -لماذا لا تحاولون التخلص منه جملة وتفصيلاً؟

*البروفيسور ديفي سريدهار هو رئيس قسم الصحة العامة العالمية بجامعة إدنبره.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Is the worst of the pandemic behind us? Here’s what scientists know