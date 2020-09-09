هل أصبح الناموس أكثر عدوانية؟!

*الدكتورة راية حجازي

عمان- لوحظ في الفترة الأخيرة أن قرصات الناموس أصبحت أكثر وأشد من ذي قبل، فلا يكاد يخلو يوم في العيادة من حالات لقرصات الناموس.

الناموس هو نوع من الحشرات، منتشر في جميع اصقاع الأرض باستثناء القطب الجنوبي وآيسلاند.

وكغيرها من الحشرات لها أنواع كثيرة تصل إلى 3000 نوع وتختلف من مكان لآخر، إلا أنه في العقود الأخيرة، ونظراً لإزدياد كثافة النقل الجوي بين البلدان ليس غريبا وجود نوع ناموس متعارف عليه في جنوب شرقي آسيا منتشراً في أمريكا أو في الشرق الأوسط.

وأحد الأمثلة على ذلك وجود ناموسة النمر الآسيوية “Asian Tiger Mosquito” في الأردن، التي شاع وجودها بشكل كبير مؤخراً، حيث تمت رؤيتها وتصويرها من قبل العديد من الأشخاص، وتتميز هذه الناموسة باللونين الأبيض والأسود على الجسم و الأرجل، ولعل وجودها بيننا حديثاً هو ما يتسبب بتفاعل الجسم الشديد مع قرصاتها؛ حيث اننا لم نعتد على هذا النوع من قبل.

عادةً لا يشعر الشخص بقرصة الناموسة عند حدوثها، حيث يفرز مواد تخدر الجلد وتعمل على منع تجلط الدم ليتغذى عليه لأطول فترة ممكنة، ولكن بعد ذلك، تبدأ الحكة والاحمرار والانتفاخ في المكان ويُعزى ذلك لتفاعل الجسم مع لعاب الناموسة، فلعاب الناموس يحفز الالتهاب والحساسية في مكان القرصة والجسم ككل.

ومن الجدير بالذكر أن أنثى البعوض هي التي تتغذى على الدم؛ للحصول على البروتين اللازم لتكوين البيوض، أما ذكر البعوض فهو يتغذى على ريح الأزهار فقط.

وبذلك فإن أنثى البعوض تعد الحيوان الأكثر فتكاً على وجه الأرض، فهي ناقل للعديد من الفيروسات و الأمراض وأهمها الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء وحمى غرب النيل.

فكيف نمنع قرصات الناموس؟!

الخطوة الأولى: السيطرة على مصادر المياه التي تعد المكان الرئيسي لتكاثر الناموس ووضع بيوضه، حيث ان الناموس بحاجه إلى الماء ليتكاثر ويضع بيوضه، كما أن أول مرحلتين من حياة الناموس (اليرقات) تكون في الماء؛ فمن الضروري التخلص من المياه الراكدة حول المنازل، وتحت أحواض النباتات والحفاظ على خزانات المياه محكمة الإغلاق.

الخطوة الثانية: ذكرت سابقاً ان قرصة الناموس قد تسبب الحكة والانتفاخ، وقد تكون سببا في انتقال الفيروسات والأمراض، ولذلك فإن استخدام طارد الحشرات “insect repellents”على الجلد المكشوف هو خطوة ضرورية لمنع القرصات وخاصة عند الأطفال، الذين هم أكثر عرضةً للحساسية والانتفاخ.

كما ينبغي غسل مكان القرصة بالماء البارد والصابون بأسرع وقت ممكن، ومراجعة طبيب الجلدية اذا كانت الحساسية شديدة ليتم صرف علاجات الحساسية و الكورتيزون والمضادات الحيوية إذا لزم الأمر.

أخصائية الجلدية والليزر والتجميل الطبي