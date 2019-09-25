هل أنتم ذاهبون في عطلة وتحتاجون لهاتف بكاميرا رائعة؟ إليكم HUAWEI P30 lite ذو الكاميرا الثلاثية بدقة 48 ميغابكسل

هل حان وقت عطلتكم وتخططون للذهاب في رحلة ممتعة؟ لا تنسوا اصطحاب جميع أجهزتكم المهمة لالتقاط الصور الرائعة والترفيه عن أنفسكم وجعل رحلتكم أكثر متعة وسهولة. إليكم فكرة أفضل؛ لماذا لا تصطحبوا معكم جهاز واحد فقط؟ يعدّ الإصدار الجديد من HUAWEI P30 lite بدقة 48 ميغابكسل الهاتف الذكي المثالي للعطلات، وإليكم الأسباب:

تحمل كل رحلة معها الكثير من الذكريات التي نحب الاحتفاظ بها، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التقاط الصور والفيديوهات المذهلة. وستكون هذه المهمة سهلة التحقيق مع الإصدار الجديد من HUAWEI P30 lite بدقة 48 ميغابكسل.

يعدّ نظام الكاميرا المُطوَّر أبرز التحديثات الرئيسية في الإصدار الجديد من HUAWEI P30 lite، ويضم الآن كاميرا ثلاثية تشمل مجموعة من العدسات عالية الدقة أحدها بدقة 48 ميغابكسل وأخرى بعدسة واسعة للغاية ودقة 8 ميغابكسل والأخيرة بعدسة بوكيه بدقة 2 ميغابكسل، ستمكنكم من التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة عبر الإشارة والنقر. كما يمتلك الهاتف كاميرا السيلفي المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 24 ميغابكسل والتي تمتاز بخاصية التعرف على المشاهد المدعمة بالذكاء الاصطناعي ووضع التصوير الليلي لتمنحكم صور سيلفي مثالية. ويمكنكم إضفاء اللمسات والتعديلات على صوركم بفضل خاصية التجميل المدعّمة بالذكاء الاصطناعي AI Micro Shaping Beautification، بينما تضفي خاصية Qmoji 2.0 ثلاثية الأبعاد لمسة ممتعة لصوركم.

سيمنحكم إصدارHUAWEI P30 lite 48 ميغابكسل طاقة هائلة وأداء أسرع بفضل ذاكرة الـRAM بسعة 6 جيجابايت وقدرة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت، بالإضافة إلى معالجKirin 710 OctaCore الذي يوفر الأداء الفائق مدعوماً بنظاميّ EMUI 9.0.1 الشهير وAndroid 9.0. ولا داعي للقلق بشأن نفاذ الطاقة بفضل بطاريته بقوة 3340 مللي أمبير التي تشحن الهاتف بسرعة مع خاصية الشحن السريع بواقع 18واط.

وستتمكنون من قراءة كتبكم المفضلة أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات على هاتفHUAWEI P30 lite 48 ميغابكسل بفضل شاشة قطرة الندى الواسعة قياس 6.15 إنش التي تعدكم بتجربة مشاهدة لا مثيل لها. وتمتاز الشاشة بتصميمها البارز وعمليتها وتتمتع بخاصية FHD لدقة الصور التي تبلغ 2312 × 1090 والحد الأدنى من الحواف وهي حاصلة على شهادة سلامة العيون من معيار TUV Rheinland.

وإن كنتم ترغبون بقضاء بعض الوقت في اللعب، سيعزز إصدارHUAWEI P30 lite 48 ميغابكسل تجربة اللعب مع وحدة معالجة الرسوميات Turbo 2.0. كما ستتيح لكم خاصية HiVisionمن Huawei توجيه الكاميرا على الأشياء المحيطة بكم للتعرف على مزيد من المعلومات عنها كالمعالم المعروفة أو حتى لمعرفة سعر منتج ما أو معرفة المعلومات الغذائية للطبق الذي تتناولونه.

كل هذه الميزات مشمولة في الهيكل الزجاجي المنحني ثلاثي الأبعاد لهاتفHUAWEI P30 lite 48 ميغابكسل الذي يتميز بلمسة نهائية مذهلة ويتوفر بثلاثة ألوان أنيقة هي الأسود الغامق والأبيض اللؤلؤي وأزرق الطاووس، كما يمتاز الجزء الخلفي من الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع.

يمكنكم الحصول على هذا الجهاز المميز مقابل 212 ديناراً فقط، من خلال المتاجر التي تبيع أجهزة Huawei أو من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط التالي:

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