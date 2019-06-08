هل أنت مصاب بالتوهم المرضي؟

الغد– يعتبر التوهم المرضي (Hypochondriasis) ‫من الاضطرابات النفسية التي يعاني فيها المصاب من وساوس تستحوذ على ‫تفكيره وتشغله دوما بفكرة إصابته بمرض خطير أو مهدد للحياة لم يتم ‫تشخيصه بعد.

ويتسبب ذلك في الشعور بقلق بالغ يستمر لأشهر عدة أو أكثر ‫على الرغم من عدم وجود دليل طبي واضح يثبت أن هذا الشخص يعاني من مشكلة ‫صحية خطيرة.

وأوضحت يوليا شارنهورست -من الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين كما نقلت الجزيرة- أن ‫هناك صورا كثيرة للتوهم المرضي، ولكن تتمثل الحالة التقليدية في أن يكون ‫للشخص مريض ما في دائرة معارفه مصاب بمرض خطير أو أنه قد تعرض للموت، ‫وتظهر على هذا الشخص أعراض مرضية مماثلة للمتوفى.

من جانبها، أوضحت رئيسة الجمعية الألمانية للطب ‫النفسي والعلاج النفسي كريستا روت زاكنهايم أنه في مثل هذه الحالات أو المواقف المشابهة ‫ينبغي إجراء فحص واقعي مشترك بين أفراد العائلة والأصدقاء، والتحقق مما ‫إذا كانت هناك عوامل خطورة فعلا أو وجود عوامل وراثية مسبقة.

‫وعندما يتحدث أفراد العائلة بصراحة عن المشاعر والمخاوف فإن ذلك يكون ‫له تأثير وقائي أيضا، علاوة على أن إجراءات، مثل الاسترخاء التدريجي ‫للعضلات واليوغا والتدريب الذاتي يمكن أن تساعد في السيطرة على مخاوف ‫المرض غير الضارة.

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‫‫وبالنسبة للشخص الذي يعاني من اضطراب التوهم المرضي، سيكون من الصعب ‫عليه اكتشاف الأعراض بنفسه، لأنه يخشى بالفعل من الموت بسبب الإصابة ‫بالسرطان أو أمراض القلب.

‫أعراض غير محددة

‫‫بدوره، قال اختصاصي الطب النفسي الجسدي سيفين شتيفس هوليندر إن “الكثير من هذه الأمراض تبدأ بأعراض غير محددة، والتي قد تظهر أيضا بسبب ‫الضغط والتوتر العصبي”.

‫وتشمل هذه الأعراض اضطرابات الرؤية والدوار وآلام الصدر والبطن ‫والغثيان، وبدلا من إرجاع هذه الأعراض إلى الإجهاد والتوتر وغيرهما من ‫الأسباب العابرة وغير الخطيرة يقوم المصاب بتفسيرها على أنها أعراض مميتة، وتابع ‫الطبيب الألماني قائلا “يدور التفكير باستمرار حول سلامة الجسم وصحته”.

‫وأكدت زاكنهايم أن المريض يحرص على زيارة الطبيب بصورة متكررة من أجل ‫السيطرة على حالته، غير أن هذه الزيارات لا تطمئن المريض، فيبحث عن ‫أطباء آخرين، وقد يلجأ بعض المرضى إلى إجراء فحوصات غير مريحة أو مؤلمة ‫دون الحاجة إليها.

‫وأضافت شارنهورست أن شبكة الإنترنت تعتبر لعنة أكثر من كونها نعمة مع هذه ‫الحالات، حيث يتعرف المرء على الأعراض والأمراض النادرة بواسطة ‫نقرات عدة على الفأرة، ودائما ما يحاول المرضى البحث عن نماذج توضيحية ‫لأعراضهم المرضية، ويرغبون دائما في إثبات شدة الأعراض المرضية.

‫وأوضحت زاكنهايم أنه يتم تجنب الأعباء حتى لا تزداد الحالة المرضية ‫سوءا، وأضافت “لا يتمكن الكثيرون من التركيز في المهام اليومية ‫العادية، وفي أسوأ الحالات يصبحون غير قادرين على العمل”.

‫العلاج السلوكي

‫‫ويمكن علاج مثل هذه الحالات بواسطة مضادات الاكتئاب أو العلاج السلوكي ‫الذي يتعلم فيه المرء كيفية التعامل مع أعراض الخوف والقلق بصورة جيدة.

‫وأوضح هوليندر أن أفراد الأسرة والأقارب غالبا ما يشاركون في العلاج ‫السلوكي، حيث يتم البحث عن نموذج توضيحي مشترك، والاستفسار عما إذا كان ‫الآباء يعانون من القلق المفرط بشأن صحتهم والأعراض الجسدية.

‫ويساعد العلاج السلوكي في العثور على تفسيرات بديلة لتوهم المرض وليس ‫زيارة الطبيب في كل مرة، كما يمكن للتمارين الرياضية أن تكون جزءا من ‫استعادة الثقة في الجسم والتخلص من المخاوف المرضية.