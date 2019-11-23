هل أنفق وزير المياه 2385 دينارا على وجبتي غداء وعشاء.. الوزارة توضح

عمان – الغد- أوضحت وزارة المياه والري ان مايتم تداوله عن مطالبة لشركة مياه العقبة بدل ثمن وجبة فيه “تضليل وتزييف للحقائق”.

وأضافت أن “الشركة وجهت دعوة روتينية للوزير والامين العام ونائب الامين وعدد من المعنيين حيث استمرت الاقامة لمدة ثلاثة ايام، شملت الاطلاع على استراتيجية الشركة للسنوات القادمة والمشاريع التي تنفذها حاليا وستنفذها”.

وأضافت أن الدعوة “شملت كذلك جولة على المشاريع والسدود ومشاريع الحصاد المائي في وادي عربة ومشروع الديسي ومشروع توسعة محطة الصرف الصحي/ العقبة، الذي يشوبه بعض المعيقات ومحطة التحلية في العقبة اضافة الى زيارة والاطلاع على موقع وسيناريوهات الناقل الوطني المزمع السير بتنفيذه”.

وكان ناشطون تداولوا صورة لفاتورة صادرة عن أحد فنادق العقبة قالوا إنها “فاتورة لغداء وعشاء لمدة يوم واحد لوزير المياه الحالي (رائد أبو السعود) ومرافقين له من الوزارة بقيمة 2385 دينار أردني”.