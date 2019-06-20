هل إدمان الطعام حقيقي؟

عمان- لقد حظيت فكرة الإدمان على الطعام في الآونة الأخيرة على تأييد متزايد على النطاق العالمي، وقد أتى ذلك من خلال الصور التي أجريت للأدمغة، وغير ذلك من الدراسات التي أجريت حول تأثير الأكل القهري على مركز البهجة في الدماغ. وقد أظهرت دراسات أجريت على كل من البشر والحيوانات أن مراكز المكافأة والبهجة في الدماغ التي يحفزها تعاطي المخدرات، كالكوكايين والهروين، هي نفسها التي ينشطها تناول الطعام لدى البعض، وخصوصا تناول ما يحتوي على السكريات والدهنيات والأملاح، وهذا بحسب موقع WebMD.

أعراض الإدمان على الطعام

تتضمن أعراض الإدمان على الطعام ما يلي:

• تناول أكثر مما هو مخطط له عند البدء بتناول أغذية معينة.

• الاستمرار بتناول الطعام رغم الشعور بالشبع.

• تناول الطعام بكميات كبيرة لدرجة يشعر معها الشخص بالمرض.

• القلق بشأن عدم تناول أطعمة معينة أو القلق بشأن التقليل من تناول نوعية معينة من الطعام.

• المحاولة الجدية للحصول على نوع معين من الطعام عند عدم تواجده.

كما وقد تؤثر علاقة الشخص بالطعام على علاقته بالآخرين، فهي قد تؤدي إلى ما يلي:

• تناول الطعام بشكل متكرر وبكميات كبيرة لدرجة أن الشخص عندما يبدأ بتناول الطعام ينسى العمل والعلاقات مع العائلة والقيام بالنشاطات الترفيهية.

• تجنب المواقف الاجتماعية والمهنية التي تتواجد فيها أطعمة معينة خوفا من الإفراط في تناولها.

• إيجاد مشكلة في أداء الواجبات في العمل والدراسة نتيجة لتناول الطعام.

وتتضمن أعراض الإدمان على الطعام أيضا أعراضا انسحابية، والتي تحدث عند التوقف عن تناول أطعمة ومشروبات معينة، باستثناء المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، ومن ضمن هذه الأعراض القلق والانفعال وعدد من الأعراض الجانبية العضوية.

علاج الإدمان على الطعام

يذكر أن العلم ما يزال يبحث ليتمكن من فهم وعلاج الإدمان على الطعام. فالبعض يشير إلى أن الشفاء من الإدمان على الطعام هو أكثر تعقيدا من الشفاء من أي نوع آخر من الإدمان. فالشخص يحتاج تناول الطعام ولا يمكنه الإقلاع عنه، بعكس المواد الأخرى التي تسبب الإدمان، والتي يمكن الإقلاع عنها.

قد يكون بإمكان اختصاصيي التغذية أو الاختصاصيين النفسيين أو الأطباء المساعدة في كسر حلقة الأكل القهري وعلاجه. كما أن هناك أعدادا متزايدة من البرامج التي تساعد الأشخاص المصابين بإدمان الطعام على الخروج منها. هذه البرامج مبنية على برامج ساعدت مصابين بالإدمان على الكحول والمخدرات والقمار. كما يضاف إليها نصائح بالالتزام بحمية صارمة تنصح بالابتعاد عن أطعمة معينة كالسكريات والكربوهيدرات المكررة والقمح.



ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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